Казахстанский футболист попал в команду недели после успешного дебюта в Европе

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский после дебюта за бельгийский "Моленбек" из первого дивизиона попал в команду недели, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Моленбек" в рамках 18-го тура обыграл на своем поле "Мускрон" со счетом 2:0. Вороговский вышел в стартовом составе и отыграл всю игру.

"Победа, плюс в команде недели. Отличная работа, Ян, так и продолжай", - подписал фото в Instagram Stories его агент Кен ван Дейк.

Напомним, "Моленбек" арендовал 25-летнего игрока у "Кайрата" до конца сезона. Ранее он уже выступал в Бельгии за "Беерсхот" в период 2016-2019 годов. Также в его карьере были клубы "Ак-Булак", "Жетысу-Сункар" и "Кайсар". В национальную команду вызывается с 2017 года.