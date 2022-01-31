Футболист сборной Казахстана с победы дебютировал за бельгийский клуб

Защитник "Кайрата" Ян Вороговский, находящийся в аренде в бельгийском "Моленбеке", дебютировал за новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Моленбек" в матче 18-го тура первого дивизиона Бельгии обыграл на своем поле "Мускрон" со счетом 2:0. Голами отметились Игор де Камарго (вторая минута) и Флориан Ле Жонкур (86-я).
Вороговский вышел в стартовом составе и полностью отыграл эту встречу.
Клуб казахстанца набрал 29 очков и занимает третье место. "Мускрон" с 20 баллами идет на шестой строчке.
По данным портала Transfermarkt, 25-летний защитник сборной Казахстана арендован до 30 июня. Его контракт с "Кайратом" рассчитан до 2024 года.