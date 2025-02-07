Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
7 февраля 23:54
 

"Кайсар" выиграл второй матч на сборах в Турции

  Комментарии

Поделиться
"Кайсар" выиграл второй матч на сборах в Турции ©instagram.com/fckaysar_official

Футбольный клуб "Кайсар" провел товарищеский матч с кыргызстанским "Узгеном" на учебно-тренировочном сборе в Турции, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Кайсар" провел товарищеский матч с кыргызстанским "Узгеном" на учебно-тренировочном сборе в Турции, передают Vesti.kz.

Кызылординцы одержали победу со счетом 2:0.

В первой половине игры успеха добился Абылайхан Тулегенов, а во втором тайме Азамат Серикбаев удвоил преимущество.

Ранее "Кайсар" оказался сильнее македонского "Шкупи".


"Кайсар" взял на сборы игрока "Астаны".

Также стало известно, когда кызылординский клуб получит стадион за 18 миллиардов.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

"Мы не готовы к этому". В клубе КПЛ отреагировали на решение играть без легионеров

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайсар ФК Футбол

Реклама

Живи спортом!