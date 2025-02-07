"Кайсар" выиграл второй матч на сборах в Турции

Футбольный клуб "Кайсар" провел товарищеский матч с кыргызстанским "Узгеном" на учебно-тренировочном сборе в Турции, передают Vesti.kz.

Кызылординцы одержали победу со счетом 2:0.

В первой половине игры успеха добился Абылайхан Тулегенов, а во втором тайме Азамат Серикбаев удвоил преимущество.

Ранее "Кайсар" оказался сильнее македонского "Шкупи".

Также стало известно, когда кызылординский клуб получит стадион за 18 миллиардов.

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