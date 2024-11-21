"Кайсар" погряз в долгах? Кумыков высказался о финансовой ситуации клуба

Главный тренер "Кайсара" Виктор Кумыков в интервью корреспонденту Vesti.kz откровенно рассказал о долгах клуба перед игроками и тренерским штабом. В частности, он заявил, что в этом году руководство не готово погасить задолженность.

- Виктор Балютович, какова ситуация с долгами "Кайсара" перед командой?

- Футболистам должны за сентябрь, октябрь, ноябрь и премиальные. Тренерскому штабу тоже самое, но только еще зарплата за август. Обозначили ли нам точные даты выплат? Сказали, что в марте следующего года.

- Получается эти деньги возьмут из бюджета следующего сезона?

- Не знаю, но сказали в марте. Я не вклиниваюсь в финансовые дела. Знаю, что бюджет рассчитан на три команды - премьер-лиги, первой и второй лиг. Плюс еще на содержание стадиона, базы, персонала, поскольку это все на балансе клуба находится.

- Как футболисты реагируют на тот факт, что долги выплатят только в марте?

- Плохо реагируют, как они еще могут реагировать. Все хотели получить деньги хотя бы до конца года, у всех ведь семьи, при этом зарплаты у игроков достаточно скромные по меркам КПЛ.

- В связи с этим игроки настроены уйти?

- Даже независимо от этой ситуации, если нашего игрока куда-то зовут, он, скорее всего, захочет уйти. Мы будем стараться сохранить состав, но посмотрим, еще ни с кем ничего не подписано. В декабре мы хотим провести сбор - втягивающий и селекционный. Посмотрим, кто туда приедет.

- У вас есть примерный список, кто может приехать?

- Мы никого не отчисляли, но хотим, прежде всего, сохранить казахстанский костяк, кроме, может, пару человек. Ну и легионеров тоже примерно знаем, того же Юденкова, Совпеля, Бородина - они способны нам помочь. Взять других легионеров сложно, а они уже адаптировались, знают какие здесь условия.

- Можно ли сказать, что Айбар Жаксылыков сейчас самый востребованный игрок "Кайсара" и вы можете его потерять?

- В нападении - да. Мы хотим сохранить Айбара, но от нас мало что зависит, если его позовут в другой клуб, он, скорее всего, уйдет. Но с другой стороны, в "Кайсаре" он заиграл, в сборную Казахстана вернулся. На его месте я бы подумал, надо ли уходить. Он мог бы еще годик поиграть в "Кайсаре". Тем более у него есть негативный опыт в большом клубе КПЛ, поэтому может ему надо остаться.

У спортивного директора был разговор с Айбаром, он вроде должен приехать на первый сбор. Но честно говоря, если у него будет предложение, наверное, он задумается ехать к нам или нет. Но в списках у нас он есть, мы на него рассчитываем.

- Аким кызылординской области сказал, что хочет сделать акцент на инфраструктуре. Вы видите реальный прогресс в этом плане?

- Да, здесь есть улучшения. Аким действительно уделяет этому вниманию, он многое сделал в плане инфраструктуры. Тот же стадион в следующем году должны открыть. Поле новое постелили, как раз не хватало нам. Инфраструктура - это отлично, так должно быть, но, понимаете, те, кто там занимается, у них должна быть цель. И этой целью является попадание в основной состав "Кайсара". Поэтому должны быть заинтересованы в том, чтобы "Кайсар" играл на хорошем уровне. Тогда эти поля будут заполнены. Мы ведь не просим какие-то завышенные условия, нас нынешний бюджет устраивает, если бы он был выделен непосредственно "Кайсару", а так получается, что много других расходов и на основную команду почти не остается.

В прошедшем сезоне чемпионата Казахстана "Кайсар" занял восьмое место, набрав 34 очка в 24 матчах.

Ранее Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев признал, что "Кайсар" располагает одним из наименьших бюджетов в лиге, но он не собирается увеличивать его, поскольку есть насущные проблемы и более важные проекты.