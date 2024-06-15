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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайсар" обошел "Астану" в КПЛ

"Кайсар" обошел "Астану" в КПЛ
©ФК "Кайсар"

Состоялся матч 11-го тура КПЛ-2024 между "Кайсаром" и "Тураном", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. Первыми отличились гости: гол на 12-й минуте забил Артем Архипов.

Хозяева отыгрались на 31-й минуте, когда отличился Валерий Громыко.

Благодаря этой ничьей "волки" набрали 13 очков и на один балл обходят "Астану" (они поднялись с девятого на восьмое место). Столичный клуб завтра 16 июня примет "Ордабасы".

У "Турана" восемь очков и 11 место в турнирной таблице.

В следующем туре "Кайсар" 22 июня сыграет на выезде с "Жетысу", а "Туран" 23 июня примет "Елимай".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 9 3 3 3 10-7 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 10 2 1 7 4-16 7
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Футбол Кайсар ФК Туран ФК

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