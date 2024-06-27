В "Кайрате" сделали заявление о трансферах из "Зенита" и задачах Кержакова

Спортивный директор алматинского футбольного "Кайрата" Константин Лежнев высказался о возможных трансферах из санкт-петербургского "Зенита", передают Vesti.kz.

"Что касается трансферов из "Зенита", то на данный момент предпосылок к этому нет", - сказал Лежнев "Чемпионату".

Также функционер рассказал о задачах, которые ставит "Кайрат" под руководством нового тренера - российского специалиста Александра Кержакова.

"Перед командой стоят самые высокие задачи - стать чемпионами Республики Казахстан. Со стороны руководства и в частности президента клуба есть полное доверие и поддержка Александру, и мы убеждены, что вместе можем достичь высоких результатов", - добавил Лежнев.

Напомним, 29 мая Кержаков был назначен главным тренером "Кайрата". Предыдущим клубом специалиста был сербский "Спартак" из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской "Кармиотиссе" (с февраля по апрель 2023 года), "Нижнем Новгороде" (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской "Томи" (с сентября 2020 по май 2021 года).

"Кайрат" под руководством Кержакова в нынешнем сезоне КПЛ занимает третье место, набрав 18 очков в 11 матчах.