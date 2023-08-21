В "Кайрате" прокомментировали поражение от "Ордабасы" на 97-й минуте

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер лаконично высказался о матче с "Ордабасы" в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 90+7-й минуте забил Бернардо Матич.
"Получился интересный и захватывающий матч, в котором было все - футбол, эмоции, страсть, борьба, несправедливость. Чтобы побеждать в таких играх, нужно совершать минимальное количество ошибок в обороне и максимально выжимать из тех моментов, которые мы создаем в атаке", - приводит слова Кекера пресс-служба клуба.
В следующем туре, 27 августа, "Кайрат" дома примет "Астану", а "Ордабасы" на выезде встретится с "Тоболом".
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