В "Кайрате" прокомментировали отъезд своего игрока в российский клуб

Алматинский "Кайрат" подтвердил информацию о том, что нападающий Галымжан Кенжебек проходит просмотр в российском клубе "СКА-Хабаровск", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Да, Галымжан действительно пару дней назад отправился на просмотр в "СКА-Хабаровск". На данный момент речь идет только о просмотре игрока в российском клубе", - рассказали в пресс-службе алматинцев.

Игрок "Кайрата" рассказал о своем отъезде в российский клуб

20-летний Кенжебек является воспитанником "Кайрата". Играл за молодежную команду алматинцев, а также выступал за "Мактаарал" в КПЛ на правах аренды. За основу "Кайрата" дебютировал в сезоне-2023. Провел девять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. 20-летний игрок потерял место в обойме "Кайрата" и не выходил на поле в официальных матчах с мая.

Вызывается в молодежную U-21 сборную Казахстана.

"СКА Хабаровск" ныне занимает четвертое место в первой лиге России. Главным тренером команды является Роман Шаронов.

Добавим, что в январе 2023 года Кенжебек уже ездил на просмотр в российский клуб, тогда это была команда "Краснодар-2", но до подписания контракта дело не дошло.

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