Игрок "Кайрата" рассказал о своем отъезде в российский клуб

Полузащитник "Кайрата" Галымжан Кенжебек отправился в расположение российского клуба "СКА Хабаровск". Эту информацию он подтвердил в беседе с корреспондентом Vesti.kz.
20-летний игрок потерял место в обойме "Кайрата" и не выходил на поле в официальных матчах с мая.
"Я тут на пять дней, посмотрим что будет. 6-7 августа будет известно, что дальше. В целом, давно хотел попробовать себя в зарубежном чемпионате", - отметил Кенжебек.
В этом сезоне молодой игрок провел семь матчей в чемпионате Казахстана. В прошлом году он выступал на правах аренды за "Мактаарал".
"СКА Хабаровск" ныне занимает четвертое место в первой лиге России. Главным тренером команды является Роман Шаронов.
Добавим, что в январе 2023 года Кенжебек уже ездил на просмотр в российский клуб, тогда это была команда "Краснодар-2", но до подписания контракта дело не дошло.
Загрузка матч-центра...
Реклама