Игрок "Кайрата" рассказал о своем отъезде в российский клуб

Полузащитник "Кайрата" Галымжан Кенжебек отправился в расположение российского клуба "СКА Хабаровск". Эту информацию он подтвердил в беседе с корреспондентом Vesti.kz.

20-летний игрок потерял место в обойме "Кайрата" и не выходил на поле в официальных матчах с мая.

"Я тут на пять дней, посмотрим что будет. 6-7 августа будет известно, что дальше. В целом, давно хотел попробовать себя в зарубежном чемпионате", - отметил Кенжебек.

В этом сезоне молодой игрок провел семь матчей в чемпионате Казахстана. В прошлом году он выступал на правах аренды за "Мактаарал".

"СКА Хабаровск" ныне занимает четвертое место в первой лиге России. Главным тренером команды является Роман Шаронов.

Добавим, что в январе 2023 года Кенжебек уже ездил на просмотр в российский клуб, тогда это была команда "Краснодар-2", но до подписания контракта дело не дошло.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23 8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11 14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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