КПЛ
Сегодня 13:05
 

У "Кайрата" с отрывом лучшая оборона в КПЛ. Почему это заслуга не только Анарбекова

У "Кайрата" с отрывом лучшая оборона в КПЛ. Почему это заслуга не только Анарбекова ©ФК "Кайрат"

Темирлан Анарбеков проводит достаточно уверенный сезон, в большинстве игр оставив свои ворота в неприкосновенности. Но корреспондент Vesti.kz убежден, что на сей раз выделять стоит не только вратаря, но и всю команду. 

В первую очередь отметим ментальные качества самого Темирлана. После не самого удачного матча за Суперкубок против "Тобола", он быстро отбросил эту игру и вкатился в сезон с абсолютной уверенностью. В итоге, сейчас у Анарбекова пять сухих матчей из шести проведенных и всего один пропущенный гол. 

При этом, более детальная статистика Анарбекова подтверждает, что хорош не только он, но и весь коллектив. Например, у первого номера "Кайрата" всего десять сейвов на данный момент, у лидера КПЛ этого сезона Нурымжана Салайдина - 30, то есть, Анарбеков не входит даже в десятку лучших по этому показателю в лиге. 


Но стоит обратить внимание на процент сейвов, здесь лидер как раз Анарбеков - 91%. Если упрощать, "Кайрат" допускает гораздо меньше ударов по своим воротам, но Темирлан при этом всегда держит концентрацию и порой для вратарей такие игры даже сложнее, поскольку тебе надо включиться 1-2 раза за матч и ты можешь застояться, но Анарбеков себе этого не позволяет. 

Безусловно, столь низкий допуск ударов исходит в первую очередь из стиля игры "Кайрата", а также из качества других игроков обороны. Алматинцы во многих матчах стараются доминировать, задают высокую интенсивность и быстро реагируют на потери мяча. 


Но и в обороне пока все достаточно качественно. Показательно, что даже при смене пары центрбеков уровень не падает. Здесь помогает в том числе огромный опыт и чтение игры со стороны Александра Мартыновича. Плюс видно как прибавляет Александр Широбоков, который в марте получил свой первый вызов в сборную Казахстана. Показательно, что общие принципы настолько отлажены, что даже если выпадает тот же Мартынович или Луиш Мата, их бэкапы встают в эти позиции и абсолютно четко выдерживают структуру. 

Известное выражение Сэра Алекса Фергюсона: "Атака выигрывает матчи, оборона выигрывает титулы", пожалуй, достаточно точно описывает все последние успехи "Кайрата", как на внутренней арене, так и на международной. "Кайрат" несмотря на смену исполнителей, на уровне КПЛ остается самой монолитной и внушительной командой. Посмотрим, перенесут ли это подопечные Рафаэля Уразбахтина на еврокубки. 

