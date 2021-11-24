"Кайрат" захотел переманить футболиста за миллион евро у чемпиона КПЛ-2021

Футбольный клуб "Кайрат" намерен подписать македонского защитника "Тобола" Алексу Амановича. Об этом сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что у Амановича подошел к концу действующий контракт с "Тоболом". Хотя, как ранее отмечалось, костанайцы желают сохранить лидера обороны в своем составе.

Однако 25-летнему защитнику из Северной Македонии поступило предложение от "Кайрата". Футболист еще не принял решение, в каком клубе продолжит карьеру в следующем сезоне.

Аманович играет за "Тобол" с прошлого года. В КПЛ-2021 провел 24 матча и забил три гола. Его текущую стоимость Transfermarkt оценивает в миллион евро.

Добавим, что костанайский клуб в минувшем чемпионате страны выиграл золото, а алматинский финишировал на третьем месте.