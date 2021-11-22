Чемпион КПЛ-2021 захотел сохранить своего лидера

Футбольный клуб "Тобол" намерен сохранить в составе одного из своих лидеров Алекса Амановича. Об этом сообщает ekipa.mk.

Отмечается, что у нескольких игроков костанайского клуба истекают контракты, в том числе у македонца Алекса Амановича, но последний собирается продолжить сотрудничество с чемпионом Казахстана 2021 года.

Аманович играет за "Тобол" с прошлого года. В КПЛ-2021 провел 24 матча и забил три гола.

Текущая стоимость 25-летнего защитника оценивается в миллион евро. До переезда в Казахстан играл за сербские команды "Явор" (Иваница), "ИМТ Белград", "Телеоптик". При этом является воспитанником белградского "Партизана".