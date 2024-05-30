"Кайрат" выступил с заявлением по Кержакову

Пресс-служба алматинского "Кайрата" выступила с заявлением по новому главному тренеру клуба Александру Кержакову, сообщают Vesti.kz.

"Александр Кержаков и его помощники приступили к работе. Команда готовится к предстоящему домашнему матчу премьер-лиги против "Шахтера", который состоится второго июня в 19:00", - говорится в сообщении.

29-го мая "Кайрат" официально объявил о назначении Кержакова. Срок соглашения с 41-летним российским специалистом, который в этом году прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере", не уточняется.

На данный момент алматинский клуб занимает третье место в турнирной таблице КПЛ.

Кержаков начал тренерскую карьеру в 2017 году в Академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также возглавлял российские клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак".