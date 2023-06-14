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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" сделал заявление по двум игрокам

"Кайрат" сделал заявление по двум игрокам
©instagram.com/mackybagnack3

"Кайрат" объявил о возвращении в расположение команды камерунского защитника Маки Баньяка и казахстанского нападающего Байжана Маделхана, сообщают Vesti.kz.

Оба футболиста на правах аренды выступали за российские клубы "Нижний Новгород" и "Муром".

Если Маделхан провел 17 матчей и забил 2 гола, то Баньяк не успел сыграть ни одной официальной игры, так как на тренировке российской команды порвал мениск и повредил бедренную кость левой ноги. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ

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