"Кайрат" сделал заявление о матче с "Астаной" в КПЛ
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Пресс-служба "Кайрата" сообщила о переносе матча 19-го тура КПЛ-2024 против "Астаны", передает корреспондент Vesti.kz.
Пресс-служба "Кайрата" сообщила о переносе матча 19-го тура КПЛ-2024 против "Астаны", передает корреспондент Vesti.kz.
"Матч, запланированный на 31 августа, перенесен на 1 сентября. Начало встречи назначено на 18:00", - гласит сообщение клуба.
Напомним, в первом круге КПЛ-2024 "Кайрат" обыграл "Астану" со счетом 3:1.
"Кайрат", сыграв 16 матчей, набрал 31 око и лидирует в чемпионате. "Астана" провела 13 игр и набрала 18 очков. Столичный клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице.
Добавим, что "Астана" ведет борьбу за выход в группу Лиги конференций. 22 августа столичный клуб в раунде плей-офф турнира сыграет первый матч в Норвегии против "Бранна", а ответная игра состоится 29 августа в Казахстане.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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