"Астану" лишили преимущества в матче Лиги конференций

Украинский портал ua.tribuna.com дал прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между норвежским "Бранном" и столичной "Астаной", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в норвежском Бергене 22 августа и начнется в 22:00 по казахстанскому времени. Ответная игра состоится 29-го числа в Алматы.

"Сезон чемпионата Норвегии начался в апреле. После 19 туров команда Эрика Горнеланда идет второй в турнирной таблице, выше располагается лишь "Буде-Глимт". "Бранн" превосходит своих казахских соперников по среднему владению мячом (61 процента против 46 процентов), опасным атакам за игру (72.5 против 55.3) и угловым за игру (7.1 против 4.2).

Лучшим игроком команды по среднему рейтингу от Sofascore является 28-летний левый защитник Йоаким Солдведт. К тому же, он является вторым лучшим бомбардиром команды после форварда Эуне Хеггебе, но это связано с тем, что Йоаким выполняет все одиннадцатиметровые.

"Астана"

"Астана" завершила прошлогодний чемпионат на втором месте, потеряв чемпионство в борьбе против "Ордабасы", которые уже вылетели из квалификации Лиги Конференций от ереванского "Пюника". На пути к раунду плей-офф столичный клуб выбил молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".

Сезон чемпионата Казахстана начался в марте. После 13 сыгранных матчей столичный клуб располагается лишь на девятом месте, однако имеет 3 игры в запасе. "Астана" лучше своих норвежских соперников по проценту ударов в створ (47процентов против 36 процентов) и меньшим количеством фолов за игру (7 против 11.3).

Лучшими игроками команды по среднему рейтингу от Sofascore являются полузащитники хорват Марин Томасов и гвинеец Усман Камара. Лучшим бомбардиром в чемпионате только с тремя забитыми голами является представитель Казахстана Эльхан Астанов.

"Бранн" подходит к матчу как однозначный фаворит благодаря лучшей форме в национальном первенстве, домашней арене и статистике игроков. Норвезцы постараются закрыть все вопросы в первом матче, чтобы не напрягаться в Казахстане", - пишет сайт.