"Кайрат" сделал сообщение о дебютанте из сборной Казахстана

19-летний нападающий Алиби Мухит дебютировал за "Кайрат" в матче с "Аксу" в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Мухит появился на поле на 79-й минуте, заменив Жоао Пауло. Сама встреча, прошедшая в Алматы на Центральном стадионе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
"Алиби - очередной воспитанник нашей Академии. В текущем сезоне он провел 22 матча за "Кайрат-Жастар", забив десять мячей и выполнив три голевые передачи", - говорится в сообщении алматинского клуба.
Отметим, что ранее Мухит привлекался в сборную Казахстана до 17 лет, а сейчас выступает за национальную команду U-19.
Отметим, что заключительный матч чемпионата в рамках 26-го тура "Кайрат" проведет на выезде с "Атырау" 29 октября.
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