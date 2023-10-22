"Кайрат" сделал сообщение о дебютанте из сборной Казахстана

19-летний нападающий Алиби Мухит дебютировал за "Кайрат" в матче с "Аксу" в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Мухит появился на поле на 79-й минуте, заменив Жоао Пауло. Сама встреча, прошедшая в Алматы на Центральном стадионе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

"Алиби - очередной воспитанник нашей Академии. В текущем сезоне он провел 22 матча за "Кайрат-Жастар", забив десять мячей и выполнив три голевые передачи", - говорится в сообщении алматинского клуба.

Отметим, что ранее Мухит привлекался в сборную Казахстана до 17 лет, а сейчас выступает за национальную команду U-19.

Отметим, что заключительный матч чемпионата в рамках 26-го тура "Кайрат" проведет на выезде с "Атырау" 29 октября.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта