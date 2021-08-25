"Кайрат" поздравил Курбана Бердыева с днем рождения

ФК "Кайрат" показал, как футболисты поздравили с днем рождения Курбана Бердыева, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 25 августа, новому главному тренеру алматинского клуба исполнилось 69 лет. Команда подарила ему праздничный торт.
Напомним, что "Кайрат" объявил о назначении Бердыева новым главным тренером накануне. Ранее он занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба. Контракт рассчитан до конца года с возможностью пролонгации на два сезона.
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