"Кайрат" показал видео предсезонной подготовки

"Кайрат" показал занятия в тренажерном зале, сообщает корреспондент Vesti.kz. На видео не наблюдается большинство игроков основного состава и главного тренера, имя которого по-прежнему не объявлено.

"Провели тренировку в тренажерном зале. Вечером по плану тренировка в куполе", - говорится в сообщении.

Сейчас бронзовый призер КПЛ-2021 ведет подготовку к сезону в Алматы.

Экс-капитан "Кайрата" Суюмбаев получил еще одно предложение из КПЛ

Напомним, что о назначении главного тренера ФК "Кайрат" и составе команды на учебно-тренировочные сборы пока нет информации. На данный момент, помимо отъезда Нуралы Алипа на просмотр в "Зенит", из неофициальных источников известно об уходе нескольких игроков.