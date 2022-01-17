Вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана получил контракт от нового клуба

"Актобе" выслал контракт вратарю сборной Казахстана по футболу Стасу Покатилову. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что голкиперу "Кайрата" нужно всего лишь поставить подпись под соглашением, чтобы вновь стать "красно-белым". За "Актобе" он выступал в период 2015-2016 годов. Также в КПЛ защищал цвета "Шахтера" и "Акжайыка". В национальную команду привлекается с 2015 года.

Ранее ходили слухи об интересе к Покатилову со стороны "Ростова".

Напомним, "Актобе" занял шестое место в КПЛ-2021. Команда готовится к сезону в Турции и уже предоставила информацию о некоторых новичках.