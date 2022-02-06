Алматинский "Кайрат" подписал молодого таланта из сборной Узбекистана Жасура Жалолиддинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Переход 19-летнего полузащитника узбекистанского "Локомотива" в "Кайрат" состоялся на правах аренды. У игрока действующий контракт с клубом до конца 2023 года.

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Жалолиддинов начинал карьеру в 2019 году в составе "Бунедкора" и провел в клубе полтора года. На его счету три гола и три ассиста в 32 матчах. После яркого сезона в августе 2020 года неожиданно перешел в московский "Локомотив", но, не сыграв ни одного матча за клуб, был отдан в аренду в "Тамбов", но за три месяца в российском клубе сыграл лишь в одной игре.

После московский "Локомотив" бесплатно отпустил игрока на родину - в "Андижан", где полузащитник провел 12 матчей (два гола, две голевые передачи). А летом прошлого года он перешел в ташкентский "Локомотив" на правах свободного агента.

За сборную Узбекистана Жалолиддинов провел один матч.