Боранбаев сделал заявление по составу "Кайрата" на сезон-2022

Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев ответил в Instagram на вопрос относительно состава "желто-черных" на сезон 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, у него поинтересовались, планируется ли усиление состава на фоне ухода ряда ведущих футболистов. На что Боранбаев ответил так: "Болельщикам могу сказать, что у нас выросла отличная молодежь из Академий, и мы считаем, что пора дать им шанс, так как они по-другому не смогут себя проявить. Команда готовится в штатном режиме к сезону. Вперед, "Кайрат", - оставил он комментарий под постом в Instagram.

Напомним, "Кайрат" стал третьим в КПЛ-2021. Команда в эти дни будет готовиться к новому сезону в Турции, где пробудет до 26 февраля. В ходе УТС будут сыграны контрольные матчи, с соперниками можно ознакомиться здесь.