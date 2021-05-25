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"Кайрат" отскочил в матче с "Астаной" благодаря удару Суюмбаева на 91-й. Вспоминаем другие эффектные голы капитана

Защитник любит и умеет забивать красиво.

"Кайрат" отскочил в матче с "Астаной" благодаря удару Суюмбаева на 91-й. Вспоминаем другие эффектные голы капитана
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Капитан "Кайрата" Гафуржан Суюмбаев в матче 13-го тура OLIMBET-чемпионата Казахстана по футболу против "Астаны" (1:1) сравнял счет и позволил алматинцам избежать поражения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о семи самых эффектных голах защитника в составе "желто-черных".

Суюмбаев в центральном матче заключительного тура первого круга забил решающий гол на 91-й минуте. Защитник "Кайрата" подкараулил вынос из штрафной площади, удачно сыграв на подборе, и поразил уже пустые ворота "Астаны".

"Кайрат" - "Актобе" 3:1 (20 августа 2016-го)

Свой дебютный гол за "Кайрат" Суюмбаев забил в сезоне-2016 в ворота "Актобе". Защитник алматинцев пробил правой ногой в касание из-за пределов штрафной. Он завершил комбинацию, в которой принял участие. Гол Суюмбаева при счете 1:1 стал переломным в матче.

"Кайрат" - "Окжетпес" 5:0 (29 октября 2016-го)

В заключительном туре того же сезона Суюмбаев забил гол-красавец в ворота "Окжетпеса" (5:0). Левый защитник "Кайрата" завершил образцовую комбинацию, которая развивалась при его участии. Суюмбаев пробил, не дав мячу опуститься на землю. Так, он установил окончательный счет.

"Атырау" - "Кайрат" 0:3 (5 ноября 2016-го)

В ответном матче 1/2 финала Кубка Казахстана Суюмбаев поразил ворота "Атырау". Футболист "Кайрата" отметился на второй минуте после изумительного дальнего удара. Голкипер "нефтяников" пытался нейтрализовать выстрел, но лишь усугубил свою участь - мяч, изменив траекторию, все равно попал в цель. 

"Ордабасы" - "Кайрат" 0:2 (24 июня 2017-го)

В матче против своего родного клуба Суюмбаев забил ударом с лету. Защитник хорошо положил корпус после выноса мяча из владений "Ордабасы" и попал точно в угол ворот, пробив издалека.

"Кайрат" - "Жетысу" 4:1 (15 сентября 2019-го)

В позапрошлом сезоне Суюмбаев поразил ворота "Жетысу" ударом в касание в верхний угол. Защитник алматинцев оказался самым расторопным в штрафной соперника. Причем он это сделал "не своей" правой ногой. После этого счет стал 2:0.

"Кайрат" - "Актобе" 6:0 (5 октября 2019-го)

Еще один гол в сезоне-2019 он забил в ворота "Актобе". Суюмбаев отличился ударом с линии штрафной при счете 2:0 в пользу "Кайрата". Защитник, как в большинстве случаев, поддержал атаку, подкараулив вынос мяча обороной соперника. Для результативного действия ему хватило два действия - первым касанием он принял мяч, вторым пробил точно в цель.

Напомним, "Кайрат" в КПЛ-2021 занимает третье место. Алматинцы набрали 21 очко и на 12 баллов отстают от "Астаны", которая лидирует в чемпионате. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Астана ФК Актобе ФК Окжетпес ФК Атырау ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кубок РК по футболу

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