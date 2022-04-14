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"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.
©ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

По итогам пяти туров чемпионата Казахстана по футболу лишь три молодых игрока (до 21 года включительно) провели на поле максимальное количество времени. Корреспондент Vesti.kz собрал список из 15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.

В эту статистику были включены те футболисты, которым на сегодняшний день не больше 21 года. Сразу хочется отметить, что больше доверия молодые игроки получают в "Кайрате" и "Ордабасы".

15. Дамир Марат (21 год, "Аксу") - 159 минут

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 1

Молодой вингер "Аксу" способен сыграть как на правом фланге атаки, так и на левом. Пока он чаще выходит на поле со скамейки запасных - так было в трех из четырех случаев. Лишь в игре с "Актобе" в пятом туре Марат появился на поле в стартовом составе.

В этих матчах Дамир отметился одной голевой передачей, которая принесла победу над "Астаной" (1:0), а также заработал единственную желтую карточку.

14. Динмухамед Караман (21 год, "Тараз") - 174 минуты

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 2

Похожая ситуация у вингера "Тараза". В первых четырех турах он выходил лишь со скамейки запасных, и при этом приносил команде пользу - именно его гол принес принес коллективу ничью с "Кайратом" (1:1).

В пятом туре против "Астаны" (1:2) он вышел в старте, но голевыми действиями не отметился. В пяти матчах у него пока один гол и отсутствие полных игр.

13. Антон Крачковский (19 лет, "Кайрат") - 225 минут

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 3

Юный центральный полузащитник присоединился к алматинцам в минувшее межсезонье. Ранее он выступал за дублирующий состав московского ЦСКА и "Кайрат-Москву"

Сначала он провел на поле тайм в матче второго тура с "Махтааралом" (1:0), а последние две встречи отыграл целиком. За 225 предоставленных минут статистическими действиями Антон не отметился.

12. Абылайхан Жумабек (20 лет, "Тараз") - 236 минут

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 4

Самым играющим янгстером в "Таразе" является нападающий Жумабек. Он часто появляется в стартовом составе команды, и в этом сезоне уже успел принести клубу победу над "Ордабасы" (1:0).

Один гол в пяти матчах - не самый лучший результат для форварда. Но у Абылайхана еще будут шансы улучшить эту статистику. 

11. Аслудин Хаджиев (21 год, "Ордабасы") - 251 минута

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 5

Для флангового полузащитника шымкентцев это уже четвертый по счету сезон, в рамках которого он играет в матчах КПЛ. В начале текущей кампании Хаджиев с переменным успехом попадает в стартовый состав - в двух случаях из пяти.

Пока на его счету пять проведенных игр и 251 минута на поле. Однако в сезоне-2021 он провел в КПЛ девять встреч, но минут было куда меньше - всего 73. Поэтому прогресс уже есть.

10. Изат Кульжанов (20 лет, "Аксу") - 260 минут

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 6

Для футболиста, который может сыграть как в центре поля, так и в роли оттянутого форварда, это первый сезон на уровне КПЛ. Во всех четырех матчах "Аксу" Кульжанов выходил на поле в стартовом составе. Но пока ни одной полной игры он не провел.

Такими темпами у Кульжанова будут шансы привлечь внимание тренерского штаба молодежной сборной Казахстана ближе к июньским матчам.

9. Абылайхан Назымханов (20 лет, "Шахтер") - 292 минуты

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 7

Многообещающий атакующий полузащитник не так давно получил свой первый вызов в национальную сборную Казахстана. За главную команду страны он пока не дебютировал, но все это будет не за горами, если Абылайхан продолжит ярко выступать за "Шахтер".

В четырех матчах Назымханов забил один гол, который принес команде победу над "Кызыл-Жаром" (1:0) во втором туре.

8. Арман Кенесов (21 год, "Актобе") - 303 минуты

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 8

Одним из важных футболистов "Актобе" в этом сезоне является 21-летний Кенесов, способный закрыть сразу несколько позиций. В прошлом месяце он также, как и Назымханов, получил первый вызов в национальную сборную. В отличие от Абылайхана, Арман даже был в заявках на матчи, но на замену так и не вышел.

На старте КПЛ-2022 Кенесов сыграл во всех пяти матчах, однако пока статистика ограничивается лишь количеством времени, проведенного на поле. На его счету уже десять встреч в футболке молодежной сборной страны. 

7. Ержан Токотаев (21 год, "Туран") - 360 минут

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 9

Несмотря на молодой возраст, Токотаев с прошлого года сыграл в пяти матчах за сборную Кыргызстана. В этом сезоне он впервые выступает за пределами своей страны и, следовательно, дебютировал в КПЛ.

В четырех сыгранных турах он пропустил в свои ворота четыре гола. При этом на его счету два сухих матча.

6. Эльхан Астанов (21 год, "Ордабасы") - 425 минут

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 10

К этому футболисту уже не первый год проявляют интерес ведущие клубы КПЛ, но он продолжает быть верным родному "Ордабасы". В текущем сезоне Эльхан отыграл во всех пяти матчах, записав на свой счет гол и ассист.

Он может действовать как в роли плеймейкера, так и вингера. За молодежную сборную Астанов провел 11 встреч, а за взрослую - одну.

5. Данил Устименко (21 год, "Кайрат") - 433 минуты

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 11

В пяти матчах текущего сезона КПЛ Устименко пропустил всего один-единственный гол. В игре второго тура с "Махтааралом" (1:0) он был заменен на 73-й минуте. Тогда за "Кайрат" дебютировал другой молодой голкипер - 20-летний россиянин Вадим Ульянов.

Кажется, это будет первый сезон для Устименко, в течение которого он закрепится в роли твердого номера один в алматинском клубе.

4. Виктор Криштиано Брага (20 лет, "Ордабасы") - 448 минут

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 12

Центральный хавбек из Бразилии в 20 лет покинул родную страну, чтобы попробовать свои силы в "Ордабасы". Виктор провел на поле 448 минут, лишь в одной из пяти встреч уйдя на замену за пару минут до финального свистка.

В этих пяти матчах Брага отметился одной желтой карточкой.

1-3. Дамир Касабулат (19 лет, "Кайрат"), Арсен Буранчиев (20 лет, "Кайрат"), Одилбек Абдумажитов (20 лет, "Ордабасы") - все по 450 минут

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 13

Бывший защитник юношеской сборной Казахстана до 17 лет и экс-капитан "Кайрат-Москвы" Касабулат в этом сезоне стал неожиданным игроком старта, причем незаменимым. Он отыграл "от звонка до звонка" во всех пяти прошедших турах.

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 14

Игрок молодежной сборной Казахстана Буранчиев, как и Дамир, отыграл без замен во всех матчах. В этом сезоне Курбан Бердыев решил сменить позицию Арсена, и теперь он выступает не в роли центрального хавбека, как было раньше, а в центре обороны. И, судя по доверию тренера, Буранчиев вполне справляется.

"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.. Фото 15

Другой защитник, Абдумажитов, проводит первый сезон за пределами чемпионата Узбекистана. Теперь футболист молодежной сборной своей страны до 23 лет защищает цвета "Ордабасы".

В пяти матчах он ни разу не был заменен, а также получил единственную желтую карточку.

Фото: ФК "Аксу" (1,6), ФК "Тараз" (2,4), ФК "Кайрат" (3,11,13,14), ФК "Ордабасы" (5,10,12,15), ФК "Шахтер" (7), ФК "Актобе" (8), ФК "Туран" (9)©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11
2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10
3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10
4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10
5 Астана 5 3 0 2 6-5 9
6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7
7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7
8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7
9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5
10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4
11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4
12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4
13 Туран 4 0 2 2 0-4 2
14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1

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Футбол КПЛ Кайрат ФК Ордабасы ФК Аксу ФК Тараз ФК Шахтер ФК Актобе ФК Туран ФК Кенесов Арман Астана ФК ЦСКА Кайрат-Москва Махтаарал ФК Сборная РК по футболу Кызыл-Жар СК Бердыев Курбан Алматы

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