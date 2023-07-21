"Кайрат" объявил о своем решении по будущему Жоао Пауло

Бразильский полузащитник Жоао Пауло продолжит выступать за "Кайрат", сообщают Vesti.kz. В алматинском клубе сделали официальное заявление.

Была активирована опция и продлении соглашения. Бразилец останется в клубе до конца 2024 года.

Жоао Пауло выступает за "Кайрат" с 2021 года, до этого он защищал цвета "Ордабасы".

"В этом сезоне он фантастически результативен: 18 матчей, 13 голов, 3 ассиста. Не останавливайся, Жо!" - говорится в сообщении алматинского клуба.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22 8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20 9 Жетысу 15 6 1 8 15-23 19 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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Напомним, ранее прошла информация, что у Жоао Пауло есть вид на жительство в Казахстане и в скором времени он может получить паспорт. Главный тренер национальной команды Магомед Адиев готов рассмотреть вариант с его натурализацией.