"Кайрат" обратился к Бердыеву после назначения

Футбольный клуб "Кайрат" поздравил нового главного тренера с днем рождения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Курбан Бердыев родился 25 августа 1952 года в Ашхабаде, Туркменистан.

В годы игровой карьеры выступал на позициях полузащитника и иногда защитника.

Начал заниматься футболом в 1959 году в Ашхабаде. Играл за такие команды, как "Колхозчи", СКА (Ростов-на-Дону) и "Ростсельмаш". В 1977, с 1981 по 1985 год и в 1993 году был футболистом ФК "Кайрат". Всего за "желто-черных" провел 175 матчей и забил 34 гола.

Тренерскую карьеру начал в "Химике" из Джамбула, после чего стал помощником Бахтияра Байсеитова в "Кайрате", с которым вместе они привели команду к первому чемпионскому титулу. После "Кайрата" уехал тренировать турецкий "Генчлербирлиги", но уже в 1994 году вернулся в алматинскую команду, на этот раз в роли главного тренера.

Через год покинул команду, и за свою последующую тренерскую карьеру возглавлял такие команды, как "Мунайшы", "Ниса", сборная Туркменистана, "Кристалл", "Рубин" и "Ростов". С вышеперечисленными командами выигрывал чемпионаты, Кубки и Суперкубки Туркмении и России. Будучи тренером "Ростова" и "Рубина", неоднократно обыгрывал топовые европейские команды на различных континентальных турнирах.

С 27 мая Бердыев трудился в должности советника председателя наблюдательного совета ФК "Кайрат". С 24 августа - главный тренер ФК "Кайрат".

"Кайрат" поздравляет Курбана Бекиевича с днем рождения!" - говорится в сообщении команды.

Напомним, что контракт с Бердыевым подписан до конца года с возможностью пролонгации на два года. В России уже отреагировали на новое назначение специалиста.

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