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"Кайрат" в меньшинстве проиграл "Ордабасы" в дебютном матче Бердыева

"Кайрат" в меньшинстве проиграл "Ордабасы" в дебютном матче Бердыева
©championat.com
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Кайрат" потерпел поражение от "Орадабасы" в матче 20-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 12 сентября, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Абдулайе Диакате вывел "Ордабасы" вперед на десятой минуте. А на 31-й Александр Клещенко закрепил успех. Обоим ассистировал Чиди Осучукву

При этом больше половины матча "Кайрат" играл вдесятером - на 36-й минуте красную карточку заработал Айбол Абикен

На 73-й минуте Хосе Канте сократил разрыв в счете, но сравнять до конца матча его команда не успела. 

Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что для алматинцев это был первый матч под руководством назначенного в конце августа на пост главного тренера Курбана Бердыева.

После 20 туров у команды 37 очков, тогда как у лидирующей "Астаны" - 44. Окончательное положение команд в тройке определится после окончания игры "Тобола". 

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Метки:
Ордабасы ФК Кайрат ФК КПЛ-2021 Бердыев Курбан Алматы

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