Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 16:10
 

"Кайрат" исключил Дастана Сатпаева. Подробности

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" исключил Дастана Сатпаева. Подробности ©ФК "Кайрат"

Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев не примет участие в учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу желто-черных.

Поделиться

Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев не примет участие в учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу желто-черных.

17-летний форвард будет отсутствовать по медицинским показания и продолжит лечение в Катаре, после чего присоединится к команде в Алматы.

Отметим, что заключительный УТС алматинцев стартовал в Турции 6 февраля и продлится до 20 февраля. "Кайрат" уже сыграл с ташкентским "Пахтакором" (1:1) и проведет еще три встречи - с "Оренбургом" и дважды с "Пари НН".


В Минувшем сезоне Сатпаев провел за "Кайрат" 41 матч, в которых забил 19 голов и отдал семь ассистов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Атырау
Атырау
(Атырау)
- : -
Алга
Алга
(Бишкек)
Кто победит в основное время?
Атырау
Ничья
Алга
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!