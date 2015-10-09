"Кайрат" исключил Дастана Сатпаева. Подробности

Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев не примет участие в учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу желто-черных.

17-летний форвард будет отсутствовать по медицинским показания и продолжит лечение в Катаре, после чего присоединится к команде в Алматы.

Отметим, что заключительный УТС алматинцев стартовал в Турции 6 февраля и продлится до 20 февраля. "Кайрат" уже сыграл с ташкентским "Пахтакором" (1:1) и проведет еще три встречи - с "Оренбургом" и дважды с "Пари НН".

В Минувшем сезоне Сатпаев провел за "Кайрат" 41 матч, в которых забил 19 голов и отдал семь ассистов.

