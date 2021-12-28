От Касыма до Аймбетова. Топ-5 самых востребованных игроков сборной Казахстана в зимнее трансферное окно 

Уже в начале января все команды чемпионата Казахстана приступят к подготовительным сборам, но при этом внушительная часть игроков национальной сборной еще не определились со своим будущим. Корреспондент Vesti.kz составил список футболистов, которые идут первыми в шорт-листах многих клубов КПЛ.

Сергей Малый, 31 год, центральный защитник

Вероятно, попытка Сергея перебраться в чемпионат России не завершилась успешно, но внутри Казахстана Малый может выбирать уже самостоятельно, ведь претендентов на него найдется достаточно, причем все они из числа потенциальных лидеров будущего сезона.

Малый может остаться в "Тоболе", но не исключено, что его кандидатура будет рассмотрена в "Астане" и "Актобе", где как раз есть неопределенность на позиции правого центрального защитника.

Асхат Тагыберген, 31 год, центральный полузащитник

Еще один ключевой игрок чемпионского "Тобола", на которого есть спрос внутри КПЛ. Игра Тагыбергена крайне импонирует новому главному тренеру "Астаны" Срджану Благоевичу, в перспективе Асхат мог бы составить отличный и вариативный дуэт в центре поля с Исламбеком Куатом.

Но "Тобол" не желает отпускать своего лидера, вокруг него планируют строить команду на следующий сезон. Судя по всему, сейчас решение зависит от игрока, любопытно, что он выберет.

Алибек Касым, 23 года, центральный защитник

В интервью Vesti.kz Алибек уже заявил, что для него приоритет - перебраться в зарубежный чемпионат, в частности, в РПЛ, если будет предложение. Но пока такой стремительный шаг по карьерной лестнице маловероятен, зато в Казахстане на воспитанника "Кайрата" устойчивый спрос. К слову, в родном клубе его вряд ли стоит ждать, а вот "Астана", "Тобол" и "Актобе" вполне могут подписать одного из самых быстро прогрессирующих казахстанских игроков.

Бауыржан Байтана, 29 лет, атакующий полузащитник

С точки зрения статистики и стабильности Байтана выдал, возможно, лучший сезон в своей карьере, что позволило ему вернуться в сборную Казахстана и обратить на себя внимание более амбициозных клубов. Тем более, что в "Таразе" финансовая ситуация явно нервировала всю команду и, судя по трансферам Ахметова в "Астану" и Обилора в "Аксу", удержать костяк у них уже не получится. На Байтану претендует "Шахтер", но не исключено, что в его услугах будут заинтересованы клубы, которым предстоит участие в еврокубках на будущий сезон.

Абат Аймбетов, 26 лет, нападающий

Подробный расклад с возможными вариантами продолжения карьеры Аймбетова мы уже представляли, сейчас ситуация не сильно изменилась. Внутри рынка Абат - боевая единица и форвард, который интересен многим клубам. Поэтому для него не будет проблемой найти амбициозную команду в КПЛ, сейчас есть загвоздка лишь касательно контракта с "Крыльями Советов", и этот вопрос, судя по всему, до сих пор не решен.