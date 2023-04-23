Карпович назвал причины упущенной победы "Актобе" над "Тоболом"

Украшением чемпионата назвал матч против "Тобола" главный тренер "Актобе" Андрей Карпович, сообщают Vesti.kz. На послематчевой пресс-конференции он отметил, что его команда не набрала одно очко, а потеряла два, упустив победу.

Напомним, встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:2. Причем команда Карповича по ходу матча вела 2:0, но позволила хозяевам сделать камбэк.

"Очень интересный и качественный матч получился. Интересный для болельщиков - четыре забитых мяча, очень много моментов было. Я думаю, что такие матчи нравятся и такие матчи - это украшение чемпионата. Хорошая атмосфера, здесь всегда приятно играть, мы отмечали инфраструктуру - это очень важный момент. Естественно, и футболистам здесь приятно играть, соответственно,и качество футбола улучшается.

Касаемо результата - я думаю, что мы, наверное, скорее не досчитались двух очков, нежели набрали одно. Исходя из того, что большую часть игры в целом игра давалась.

В концовке не хватило концентрации, внимания. Мы допустили ошибки, скажем так. К сожалению, не смогли сделать ротацию, наверное, не хватило свежести в концовке, потому что спертый воздух, поле специфическое достаточно. Любая синтетика отличается друг от друга, это тоже нужно было преодолеть.

В концовке, к сожалению, из-за травм ряд игроков у нас выпало. Не смогли добавить свежести, надежности, прочности обороне. И "Тобол" за счет свежих игроков смог усилить игру в атаке, и нам, к сожалению, не удалось отстоять необходимый результат. Хотя при счете 2:2 были моменты и в ту сторону, и в нашу. Но еще раз повторю, такие матчи - это украшение чемпионата", - сказал Карпович.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 3 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 4 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 5 Астана 6 4 0 2 8-8 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"