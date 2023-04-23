Карпович назвал причины упущенной победы "Актобе" над "Тоболом"

Украшением чемпионата назвал матч против "Тобола" главный тренер "Актобе" Андрей Карпович, сообщают Vesti.kz. На послематчевой пресс-конференции он отметил, что его команда не набрала одно очко, а потеряла два, упустив победу.
Напомним, встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:2. Причем команда Карповича по ходу матча вела 2:0, но позволила хозяевам сделать камбэк.
"Очень интересный и качественный матч получился. Интересный для болельщиков - четыре забитых мяча, очень много моментов было. Я думаю, что такие матчи нравятся и такие матчи - это украшение чемпионата. Хорошая атмосфера, здесь всегда приятно играть, мы отмечали инфраструктуру - это очень важный момент. Естественно, и футболистам здесь приятно играть, соответственно,и качество футбола улучшается.
Касаемо результата - я думаю, что мы, наверное, скорее не досчитались двух очков, нежели набрали одно. Исходя из того, что большую часть игры в целом игра давалась.
В концовке не хватило концентрации, внимания. Мы допустили ошибки, скажем так. К сожалению, не смогли сделать ротацию, наверное, не хватило свежести в концовке, потому что спертый воздух, поле специфическое достаточно. Любая синтетика отличается друг от друга, это тоже нужно было преодолеть.
В концовке, к сожалению, из-за травм ряд игроков у нас выпало. Не смогли добавить свежести, надежности, прочности обороне. И "Тобол" за счет свежих игроков смог усилить игру в атаке, и нам, к сожалению, не удалось отстоять необходимый результат. Хотя при счете 2:2 были моменты и в ту сторону, и в нашу. Но еще раз повторю, такие матчи - это украшение чемпионата", - сказал Карпович.
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