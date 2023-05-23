Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Автор:

Комментарии

"Качество казахстанских игроков упало". Интервью Кумыкова о "Кайсаре", конкуренции в КПЛ и фаворите сезона

"Качество казахстанских игроков упало". Интервью Кумыкова о "Кайсаре", конкуренции в КПЛ и фаворите сезона
©ПФЛК

Виктор Кумыков остается из одним из знаковых тренеров в истории отечественного футбола, ведь это именно он впервые вывел казахстанский клуб в еврокубки. В этом году опытный российский тренер вернулся в КПЛ и вновь удивляет результатом, возглавляя скромный "Кайсар". В интервью корреспонденту Vesti.kz Виктор Балютович рассказал, изменилось ли что-то за 20 лет его отсутствия в Кызылорде, в чем для него слабые стороны "Кайрата", почему он выделяет "Астану" как фаворита и кто на данный момент лучший игрок лиги.

- Виктор Балютович, ваша команда обыграла "Кайрат" и мне интересно, какие изъяны вы заметили у алматинцев и связана ли их нестабильность в достаточно молодом составе? 

- У "Кайрата" перспективные, молодые игроки, у них есть будущее, но конечно особо выделяются три лидера - Жоао Пауло, Артур Шушеначев и Виктор Васин. Они ведущие игроки "Кайрата", от них многое зависит в игре команды.

Что касается нестабильности молодежи, да, мы это заметили и даже на установке перед матчем с "Кайратом" я говорил, что у нас хорошие шансы на победу, поскольку по статистике они хорошо настраиваются на больших соперников, но с командами наподобие "Кайсара" у них присутствует недостаточный настрой. Не знаю в чем проблема, но игроки "Кайрата" пусть и молодые, но должны быть профессионалами. При этом, именно их самый молодой был самым опасным в нашем матче.

- Это вы про Кенжебека?

- Нет, Труфанов, нападающий.

- А если говорить именно об игровых изъянах "Кайрата".

- Еще раз, посмотрите кто у них забивает. Это Жоао и Шушеначев. Много игры на них. Еще есть Швырев, он тоже опасный, хорошо что он не играл, с ним нам было бы сложнее. То есть, большой акцент именно на этих игроков, я считаю это определенным изъяном. Кроме того, "Кайрат" очень много играет через центр, даже фланговые игроки все равно сваливаются в центр. Поэтому мы старались перекрыть центр, чтобы минимизировать количество передач низом. В обороне "Кайрата", я бы сказал, что их защитники скорее атакующие. Есть еще много нюансов, поэтому старались использовать все эти детали. Конечно, без везения не обошлось, но даже чемпионам мира нужна удача.

- "Кайсар" сыграл практически со всеми лидерами в последних матчах. Кто из них произвел на вас самое внушительное впечатление?

- "Астана". Может они именно с нами так хорошо сыграли, но у них действительно многое получалось. И еще, почему я выделяю "Астану", мы с ними были в равных условиях, ведь готовились на искусственном поле и играли на таком же. А вот например с "Ордабасы", мы с ними нормально играли в первом тайме, а во втором подсели, потому что был переход с искусственного на натуральное поле.

- Вы вернулись в Кызылорду спустя 20 лет. Скажите честно, в клубе, что-то изменилось за это время? В плане инфраструктуры, условий, организации.

- Ну смотрите, стадион там отремонтировали. Но я даже не знаю, лучше или хуже стало, потому что раньше было прекрасное естественное поле, а сейчас постелили искусственное. Но так или иначе, стадион отремонтировали.

База? Тоже вроде был ремонт, но она как была проблемной, так и осталась. Глобально ничего не изменилось. Ну да, появилось запасное поле, раньше его не было.

Но что мне бросилось в глаза, хуже стала работать местная школа. Я так говорю потому что в 2003 году мы  сразу же взяли из академии в основную команду "Кайсара" сразу несколько игроков, там было целое созвездие - Тажимбетов, Байжанов, Жунисбеков. Поэтому тогда легионеров было минимум, играли в основном местные. А сейчас, к сожалению, нет ребят, которые сразу могли бы играть в основе, есть перспективные, но готовых ребят нет. Для меня это самый большой минус. Честно говоря, я надеялся, что кого-то из местных можно будет привлечь.

- Но вы понимаете в чем корень проблем местной школы?

- Не знаю. Те же Байжанов и Тажимбетов выросли в условиях, когда ничего не было. Сейчас вроде есть запасное поле, оно ведь давно появилось. Может в кадрах проблема. Пока не знаю в чем дело, подробно разбираться в этом нет времени, но это бросилось мне в глаза.

- А есть ли в планах разобраться подробнее?

- Пока я туда не влезаю, не хватает времени. Но знаю, что в перспективе есть планы построить новый стадион, открытие академии. Если это будет, тогда больше внимания этому уделим. Но пока больше смотрим на команды U-21 и U-18.

- Вы сказали про новый стадион. Насколько это реально, по вашему мнению. 

- Ну понятно, что это будет не "Астана Арена" по масштабу. Но как я понимаю, именно по стадиону есть твердые намерения, делается проект, аким области уделяет внимание футболу и строительство стадиона это его инициатива. Просто есть свои особенности в Кызылорде, почва в частности, поэтому много времени на это уходит, разные варианты рассматривают.

- Большинство легионеров "Кайсара" приносят пользу и регулярно играют, но есть грузин Георгий Бухаидзе, который пока провел лишь один матч. Я знаю, что у болельщиков есть вопросы по этому игроку.

- Нам нужен был полузащитник. Мы искали игрока как раз на замену. Когда он только набрал форму у него возникли проблемы со спиной, он пропустил несколько недель. Сейчас опять начал тренироваться, если наберет форму, то будет играть.

Но у нас не такой большой процент ошибок в селекции, как у богатых клубов. Мы ничего не платим за трансферы, в команде маленькие зарплаты и допустить ошибку в одном-двух игроках - так бывает.

- Вы не работали в чемпионате Казахстана с 2019 года. За этот период лига изменилась? Допустим, многие говорят, что уровень футбола стал заметно ниже.

- В 2019 году были "Астана", "Кайрат" и все остальные. А сейчас много команд, которые могут обыграть ту же "Астану", уровень выровнялся. Но мне кажется повлияло смягчение по количеству легионеров, те же игроки из ЕАЭС выступают вне статуса легионера. И еще на мой взгляд, в последние 10 лет качество казахстанских игроков упало. Раньше было много хороших местных ребят, я вот вам уже привел пример "Кайсара", в том же "Елимае", где я работал тоже были свои.

- Из золотой команды "Шахтера", которую вы построили, сейчас продолжает играть Роджер Каньяс. Для вас удивительно, что он еще востребован?

- С одной стороны да, но с другой, я же говорю, нет футболистов, которые могли бы его потеснить. И Каньяс еще может долго играть, если будет профессионалом. В клубе уровня нынешнего "Шахтера" он может спокойно быть лидером, у него есть качества, класс.

- Кстати, вы не хотели Каньяса в "Кайсар" подписать?

- Я бы взял с удовольствием и даже было такое предложение, но он не захотел. В таком возрасте у игроков нет желания дергаться, больше думаешь о семье, поэтому он выбрал более комфортную и знакомую Караганду.

- К слову, "Кайсар" в игре с "Кайратом" мне напомнил ваш "Шахтер". Три габаритных защитника, дисциплина, команда скорее играющая от обороны. Эти сравнения уместны? И ваши игровые принципы с того времени как-то изменились, повлияли ли на вас современные тенденции?

- Конечно, влияют. Футбол меняется, тренировочный процесс, стили. Но я считаю, что многие неправильно оценивают игру того "Шахтера". Там был сбалансированный футбол, с акцентом в атаку. Я так считаю. Да, в еврокубках может играли чаще от обороны, но это был первый опыт и у людей ассоциация игры "Шахтера", возможно, связана только с еврокубками.

Но в чемпионате Казахстана "Шахтер" играл совсем по-другому. Может в первый год, чуть больше играли в обороне, поскольку от нас ждали результата. Но во второй сезон мы в одну калитку этот чемпионат выиграли, забили больше всех.  Все запомнили ауты и трех центральных защитников, но скажите, кто сейчас не играет в три защитника и не работает над аутами? Что нам чемпионат мира показал? Вы раньше видели, чтобы Аргентина играла в три центральных?

Но игровой стиль зависит в том числе от финансов, от инфраструктуры. Захочет ли в Кызылорду поехать игрок другого уровня? У нас есть бюджет, он достаточно скромный, нам приходится работать в рамках этих условий. При этом нам удалось подписать футболистов, которые сейчас прогрессируют. Поэтому все зависит от условий и какие задачи тебе ставят.

- Допустим, вы бы возглавили "Астану", стиль игры был бы другим?

- Конечно! Там футболисты другие.

- Вы говорите качественных казахстанских игроков стало меньше, но при этом сборная показывает лучшие результаты в истории. Как это объяснить и удивительны ли два результаты команды в последний год?

- В Лиге наций не удивили, там были сопоставимые соперники. Победа над Данией - да, удивила, но по одной игре сложно судить. Надо судить по итоговому результату.

У сборной накопился большой опыт выступлений в отборочных этапах и мне кажется заложил этот процесс Юрий Красножан (Кумыков в тот период входил в тренерский штаб сборной). Тогда происходила смена поколений, плюс появились некоторые результаты - сыграли вничью с Исландией. В тот период наступил перелом.

Если говорить о количестве игроков, то именно для сборной ведь нужно 20 футболистов, они есть. И еще остались ребята со сборной Красножана - Исламхан, Малый, Покатилов, Тагыберген.

- Но вы видите потенциал этой команды, который позволил бы выйти на Евро?

- Сложно сказать. Вот Латвия же выходила? Звезды так сошлись. Но тяжело сказать, что сейчас Казахстан по игре входит в число 24 лучших сборных Европы. Тяжело будет выйти. Вот говорят о победе над Данией, а поражение от Словении забыли. Через Лигу наций тоже, возможно, будет тяжело, как минимум два матча придется сыграть.

- Позади треть чемпионата. Кто для вас все-таки фаворит сезона?

- Есть два фаворита - "Астана" и "Ордабасы", нельзя сказать, что они на голову выше всех, с ними можно биться, но они более-менее стабильны. Но вот тот же "Актобе" провалил последние шесть туров и как раз стабильности им не хватает.

- Кого из игроков вы бы выделили, как среди легионеров, так и среди казахстанцев?

- Очень хорошо смотрятся Тагыберген и Жоао Пауло. Они вот выделяются сильно. Еще мне очень нравится Шушеначев - хороший нападающий.

- Про Артура много говорят. Он способен играть в Европе?

- У него великолепные данные, он забивной. Не знаю, чего ему не хватает. Он может играть в Европе, в хорошем чемпионате. Польша? Да, для начала это отличный трамплин.

Фото: ФК "Кайсар"©, ФК "Кайрат"©, КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайсар ФК КПЛ Сборная РК по футболу Астана ФК Кайрат ФК

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 17:14
КПЛ
©ПФЛК "Качество казахстанских игроков упало". Интервью Кумыкова о "Кайсаре", конкуренции в КПЛ и фаворите сезона
Сегодня , 14:41
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Может играть в Европе". Экс-тренер сборной Казахстана выделил форварда "Кайрата"
Сегодня , 11:33
КПЛ
©ФК "Тобол" Не помог даже трансфер. Как яркий игрок сборной Казахстана грустит на скамейке в КПЛ
Вчера , 17:48
КПЛ
©ФК "Кайсар" Впервые за 17 лет и особенный пенальтист. Чем уникальна сенсационная победа "Кайсара" над "Кайратом"
Вчера , 16:51
КПЛ
©ФК "Актобе" "По мужски давайте". Фанаты "Актобе" призвали Карповича уйти в отставку
Вчера , 16:20
КПЛ
©СК "Кызыл-Жар" Обыграли "Актобе" и доставили проблем "Астане". "Кызыл-Жар" - реальный претендент на медали КПЛ?
Вчера , 10:53
КПЛ
©instagram.com/arislimassolfc_rus Экс-тренер "Кайрата" стал чемпионом с новым клубом
21 мая, 23:17
КПЛ
©ФК "Актобе" Видеообзор матча "Актобе" - "Каспий" с неожиданным исходом
21 мая, 22:57
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" вышел на второе место в чемпионате Казахстана
21 мая, 22:24
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Это отговорки для слабых". Кекер объяснил разгромное поражение "Кайрата"
21 мая, 21:53
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана
21 мая, 20:34
КПЛ
©ФК "Кайрат" Видеообзор разгромного поражения "Кайрата" в матче чемпионата Казахстана
21 мая, 19:53
КПЛ
©ФК "Кайрат" Сенсацией завершился матч "Кайрата" в чемпионате Казахстана
21 мая, 19:30
КПЛ
©ФК "Тобол" Видеообзор победы "Тобола" над аутсайдером чемпионата Казахстана
21 мая, 17:55
КПЛ
©ФК "Тобол" Минимальной победой завершился матч "Тобола" с аутсайдером чемпионата Казахстана
21 мая, 13:45
КПЛ
©ФК "Астана" "Адиев дал энергию". Астанов рассказал о победном голе "Кызыл-Жару" и возвращении в сборную
21 мая, 13:17
КПЛ
©Globo Esporte "Хочу остаться в Казахстане". Бразильский технарь из "Кызыл-Жара" - об игре в КПЛ и подарке от Роналду
21 мая, 09:40
КПЛ
©ФК "Кайрат" Прямая трансляция матчей "Тобола", "Кайрата" и "Актобе" в 10 туре КПЛ
20 мая, 23:00
КПЛ
©ФК "Астана" "Нет оправданий". Тренер "Астаны" - о победе в матче за лидерство КПЛ, травмах и оценке "Кызыл-Жару"
20 мая, 22:46
КПЛ
©СК "Кызыл-Жар" Алиев рассказал о перестрелке с "Астаной", критике за игнор казахстанцев и назначении в сборную
20 мая, 20:58
КПЛ
©ФК "Астана" В матче "Астаны" и "Кызыл-Жара" определился единоличный лидер чемпионата Казахстана
20 мая, 19:45
КПЛ
©ФК "Актобе" В руководстве "Актобе" грядут перемены
20 мая, 18:55
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Шахтер" на последних минутах вырвал победу в матче с "Аксу"
20 мая, 18:51
КПЛ
©ФК "Жетысу" Разгромом завершился матч "Жетысу" и "Атырау" в чемпионате
20 мая, 17:23
КПЛ
©ФК "Астана" Умное решение: почему остальные клубы не последовали примеру "Астаны"
20 мая, 12:34
КПЛ
©ФК "Астана" Прямая трансляция битвы лидеров "Астана" - "Кызылжар" и еще двух матчей десятого тура КПЛ
19 мая, 22:33
КПЛ
©instagram.com/magomedadiev Магомед Адиев выступил с сообщением перед матчами Евро-2024
19 мая, 21:09
КПЛ
©instagram.com/a.shpilevski Экс-тренер "Кайрата" может возглавить российский клуб
19 мая, 18:50
КПЛ
©КФФ Лидер ведущего клуба КПЛ не получит вызов в сборную на игры Евро-2024
19 мая, 17:46
КПЛ
©КФФ Экс-капитан сборной Казахстана возглавил клуб премьер-лиги

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus