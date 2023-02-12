Кабананга забил первый гол после возвращения в Казахстан

ФК "Мактаарал" одержал победу над подмосковными "Химками", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды встречались в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанской команды. В ее составе отличился новичок Жуниор Кабананга. Также по голу забили Сагадат Турсынбай и Хуан Сандовал.

Напомним, накануне "Мактаарал" официально объявил о переходе Кабананги - нападающего из Демократической Республики Конго. Он является пятикратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны". В период 2014-2018 годов он привлекался в сборную своей страны.

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