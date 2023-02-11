Жуниор Кабананга официально стал игроком клуба КПЛ

ФК "Мактаарал" официально объявил о переходе нападающего из Демократической Республики Конго Жуниора Кабананги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Да, это правда. Жуниор Кабананга официально стал игроком "Мактаарала"! Имя Жуниора Кабананги хорошо известно казахстанским любителям футбола. Конголезский нападающий, выступавший в "Астане", теперь в команде "бело-зеленых".

До этого он играл в командах из Бельгии - "Андерлехте", "Беерсхоте", "Руселаре", "Серкль Брюгге", "Карабюкспоре" из Турции, "Шахтере" из Беларуси. Он также хорошо знаком с азиатским футболом. Доказательством тому является тот факт, что он играл в таких командах, как "Аль-Наср", "Катар СК", "Сучжоу Дунъюй". Вместе с "Астаной" он выступал в главном соревновании Старого света - Лиге чемпионов. Затем Кабананга получил приглашение в сборную ДР Конго. Играя вместе с такими игроками, как Седрик Бакамбу и Мубеле, он занял третье место в Кубке африканских наций 2015 года", - отметили в клубе.

Напомним, что Кабананга является пятикратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны". В период 2014-2018 годов он привлекался в сборную ДР Конго.

Всего за столичный клуб сыграл 77 матчей и забил 31 гол.

С лета прошлого года защищает цвета румынской команды "Миовени", в десяти матчах результативными действиями не отметился.

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