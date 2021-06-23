"Жетысу" проиграл "Атырау" и остался худшей командой КПЛ

"Жетысу" потерпел поражение от "Атырау" в домашнем в матче 17-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 1:2.
Первым отличился польский форвард Петр Гжельчак, он вывел "Атырау" вперед на 64-й минуте. Сравнял за "Жетысу" эстонский полузащитник Артем Дмитриев на 75-й. Но на 82-й минуте бразильский защитник гостей Брайан забил победный гол.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Уйдя от поражения, "Жетысу", тем не менее, остался на дне турнирной таблицы, занимая последнее 14-е место.
Напомним, что лидером КПЛ является "Астана", которая накануне потерпела первое поражение в сезоне. Уже в следующем матче ее может догнать "Тобол", который свой матч 17-го тура еще не сыграл.
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