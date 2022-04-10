Жерар Гоу пяткой принес "Актобе" волевую победу над дебютантом КПЛ

"Актобе" одержал волевую победу над "Аксу" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Причем футболисты "Аксу" открыли счет первыми. На 63-й минуте гол во втором матче подряд забил Айбол Абикен, но игроки "Актобе" смогли в ответ забить два мяча. На 73-й минуте отличился Уго Видемон, а победу на 84-й принес Жерар Гоу.

Два гола из трех получились очень красивыми. Айбол Абикен забил через себя, а Жерар Гоу - пяткой.

Гол-красавец забит в пятом туре КПЛ-2022

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 6 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 7 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 8 Астана 4 2 0 2 4-4 6 9 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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