Что ждёт Заруцкого после ухода из "Кайрата"? Есть три претендента и фаворит

Уход Александра Заруцкого из "Кайрата" так или иначе ослабил вратарскую линию алматинского клуба, но в то же время создал еще одну интригу на зимнее трансферное окно - кто же подпишет столь статусного и опытного вратаря. Корреспондент Vesti.kz видит в потенциальной борьбе за голкипера очевидного фаворита, но не исключает и другого развития событий.

Заруцкий - вратарь уровня сборной, поигравший в больших клубах, накопивший серьезный опыт и поэтому его кандидатура априори возникнет практически везде, где есть даже малейшие сомнения в этой позиции. Заговорили даже о возвращении в "Астану", однако пока такой вариант не выглядит реалистичным со многих сторон. В первую очередь потому, что там уже есть вратарь примерно того же класса и уровня - это Мухаммеджан Сейсен. К тому же, в столичном клубе, в целом, до сих пор непонятно, как и на какие финансовые средства будет формироваться команда.

Идеальный вариант для Заруцкого - это "Елимай". Клуб с амбициями, хорошим бюджетом, который способен дать голкиперу приличный контракт и стопроцентное место в основе. Для семейского клуба это отличная возможность закрыть позицию вратаря сборником и таким образом освободить важнейший слот под полевого легионера (в прошедшем сезоне первым номером "Елимая" был украинец Максим Коваль). А это очень важно в контексте ужесточения лимита.

Кроме того, сам "Елимай" активно работает на казахстанском рынке игроков: клуб хочет собрать сильный костяк именно из местных футболистов. Именно поэтому идут переговоры о выкупе Рамазана Оразова, уже подписан Айбар Жаксылыков и имеют контракты на будущий сезон Жан Али Пайруз и Адильбек Жумаханов. Заруцкий идеально встает в эту формулу, тем более Александр и, с точки зрения человеческих качеств, способен стать одной из ключевых фигур коллектива.

Но понятно, что за Заруцкого будут бороться и другие. В "Актобе" хотят избавиться от Андрея Влада, в "Тоболе" волнообразные серии выдают Данил Устименко и Султан Бусурманов. В этих клубах, наверняка, также могут выйти на контакт с вратарем.

Напомним, что Заруцкий выступал за "Кайрат" один год, но при этом первую часть сезона являлся первым номером и помог клубу преодолеть несколько стадий в квалификации Лиги чемпионов. Вскоре, после травмы Александра роль основного вратаря "Кайрата" была отдана Темирлану Анарбекову.

