"Изучаем несколько вариантов". Агент игрока сборной Казахстана рассказал о трансфере в Европу

Кен Ван Дайк, представляющий интересы полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова, в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал возможный переезд игрока в один из европейских чемпионатов.
Ранее мы сообщали о том, что 24-летний футболист заинтересовал клубы из Польши и Бельгии после яркой игры за сборную в Лиге наций.
"Да, мы действительно представляем интересы Рамазана и сейчас работаем над трансфером в Европу. В последние месяцы он показывает очень хороший футбол. На данный момент я не могу дать более подробную информацию, так как мы изучаем несколько вариантов", - заявил агент.
Отметим, что Ван Дайк является представителем Яна Вороговского, который сейчас выступает за бельгийский "Моленбек". Ранее агент также помог с переходом в польскую "Вислу" другому казахстанцу Георгию Жукову.
В нынешнем сезоне КПЛ Оразов провел 18 матчей за "Актобе", его команда лидирует в чемпионате и является основным претендентом на золотые медали.
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