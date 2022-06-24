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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Избежал тюрьмы и разносит КПЛ. Как легионер "Астаны" затмил Томасова

Избежал тюрьмы и разносит КПЛ. Как легионер "Астаны" затмил Томасова
©ФК "Астана"

Трансфер воспитанника ПСВ Рая Влута в "Астану" по-прежнему вызывает массу вопросов с точки зрения морали, но по спортивной части это, вероятно, самый эффективный новичок во всей лиге. Корреспондент Vesti.kz подробнее  рассказывает, чем так хорош игрок из Нидерландов.

Как известно, Влут перешел в "Астану" после топ-сезона в Эредивизи, где он выдал 23 результативных действия в 33 матчах за "Хераклес". Тренер этой команды Франк Вормут недавно заявил, что Влут был сердцем всего механизма. Но никакого трансфера в Казахстан, конечно же, не случилось бы, если бы не трагическая ситуация, в ходе которой игрок сбил насмерть ребенка и подвергся обструкции на родине. Именно это подтолкнуло Влута покинуть страну и переехать в неведомую ему Астану. 

Влут очень быстро влился в систему игры Срджана Благоевича. Он отлично реализовал идеи тренера на позиции ложной девятки. Игрок сразу же показал, как хорош в завершении и в атаках вторым темпом. Так он забил первые голы в КПЛ. 

Блестящее чувство пространства и партнеров от Влута позволило эффективно заиграть другим игрокам группы атаки - Манзорро, Эбонгу, Томасову и Эуженио. Например, помимо гола в матче с "Кайратом", Рай сделал вот такой no touch pass на Эуженио. 

Разнообразие навыков, безусловно, впечатляет в профиле Влута. Он бьет с двух ног, хорош в подыгрыше и даже может забивать головой. Вот его мяч "Турану". 

В недавнем матче с "Аксу" Благоевич изменил позицию Влута, отодвинув его в полузащиту, и он играл в роли восьмого-десятого номера. Все потому, что грех было не использовать форму Аймбетова, которую тот набрал в сборной. Для легионера не оказалось проблемой новое амплуа, и он вновь показал, как же масштабен его функционал. Я не могу завершать атаки в центре нападения? Нет вопросов, забью со штрафного и отдам ассист с центра поля. 

Если говорить прямо, Влут меньше чем за три месяца в эконом-режиме показал, что он сильнейший игрок "Астаны". Это может вызвать гнев и критику со стороны поклонников Марина Томасова. Но есть только факты. Влут гораздо разнообразнее и универсальнее Томасова. Хорват - это все-таки игрок одной позиции и одного маневра, пусть и убийственного по своей эффективности. Влут забил на один мяч меньше Томасова - пять против шести, но Марин при этом бил пенальти и сыграл почти в два раза больше по минутам.  

Пока есть только две проблемы, которые демонстрируют изъяны Влута. Он достаточно ленив по части оборонительной работы, на это намекал даже Благоевич, но на данный момент это не так проявляется, поскольку в большинстве матчей "Астана" доминирует и много владеет мячом. 

Второй аспект - игра против закрытых команд в некомфортных условиях. Все голы Влута состоялись на "Астана Арене". На выездах Рай не столь хорош. Кроме того, соперники с низким блоком и качественной структурой способны нивелировать большинство его скиллов. В то же время это общекомандная проблема "Астаны", которая до сих пор актуальна. В этой связи будет крайне любопытно, как проявит себя команда Благоевича в еврокубках, особенно против интенсивных и агрессивных соперников. 

Фото: ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Астана ФК КПЛ Влут Рай

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