Исламхан сделал заявление о своём будущем после ухода из "Астаны"

Бывший капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан подтвердил, что его контракт с "Астаной" завершён, а вопрос продолжения карьеры остаётся открытым, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"Контракт завершён, переговоров не было"

32-летний полузащитник сообщил, что на данный момент не ведёт переговоров со столичным клубом и официальных предложений не получал.

"Со мной не было никаких разговоров, так как мой контракт завершился. "Астана" – один из больших клубов Казахстана, который неоднократно проявлял себя в Европе. Уверен, что в ближайшее время в клубе все наладится", — сказал футболист.

Возможное возвращение — вопрос времени

Исламхан не стал исключать вариант продолжения карьеры в "Астане", однако подчеркнул, что всё будет зависеть от позиции руководства.

"Остаться в команде? Честно говоря, время покажет. Однако никаких предложений не было. Если будет предложение – поговорим", – добавил он.

Пауза из-за травмы и статус свободного агента

Напомним, Бауыржан Исламхан вернулся в "Астану" в текущем сезоне, однако из-за последствий травмы в 2025 году не провёл ни одного официального матча. В последний раз он выходил на поле 17 ноября 2024 года — в игре Лиги наций против сборной Норвегии (0:5). В ближайшее время хавбек может официально получить статус свободного агента.

Карьера и достижения

За годы выступлений Исламхан становился чемпионом Казахстана, четырежды выигрывал Кубок страны и два раза — Суперкубок. Он трижды признавался футболистом года в Казахстане (2014, 2016, 2019).

В составе национальной сборной полузащитник провёл 56 матчей, отметившись четырьмя голами и девятью результативными передачами. Помимо "Астаны", он защищал цвета "Кайрата", "Турана", "Ордабасы", "Тараза", а также играл за российскую "Кубань" и эмиратский "Аль-Айн".

