Ищут вратаря и набрали ход в КПЛ. Готов ли "Ордабасы" к Лиге чемпионов?

"Ордабасы" уже в июле стартует в дебютном для себя розыгрыше Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешнем состоянии шымкентского клуба и приоритетных позициях для усиления состава.

После довольно противоречивой весны, где вокруг клуба ходило множество спекуляций, летом шымкентцы наконец стабилизировали обстановку и команда поймала позитивное настроение.

В июне "Ордабасы" одержал три победы подряд в чемпионате Казахстана и взобрался на первое место в турнирной таблице. Да, с точки зрения качества футбола, к команде Александра Седнева еще есть вопросы и, например, выигранный матч с "Астаной" по наполнению был как минимум равный.

Однако "Ордабасы" грамотно использует большую обойму в атаке. В частности, в последних двух играх эффективно выходил на замену Еркебулан Тунгышбаев - он забил победный гол "Астане" и снял все вопросы в игре с "Женисом".

Надо сказать, что летний календарь у "Ордабасы" в КПЛ достаточно удобный, если судить в проекции еврокубков. В частности, до 24 августа у шымкентцев уже не будет топ-соперников в лиге. Это шанс сохранить лидерство в чемпионате и параллельно успешно идти по еврокубковой квалификации.

С точки зрения состава, у "Ордабасы" есть две очевидные позиции, нуждающиеся в укреплении. Неожиданно острым стал вопрос вратаря. Клуб прервал аренду хорвата Карло Сентича из-за травмы. Проблемы со здоровьем также возникли у Бекхана Шайзады, Седнев говорил, что у вратаря сборной Казахстана вирус, по слухам, голкипер сильно потерял в весе и по-прежнему чувствует себя неважно.

В связи с этим уже возникла кандидатура опытного украинского вратаря Дениса Бойко. Такой сценарий выглядит реальным, ведь за последний год клуб наладил контакт с известным украинским агентом Вадимом Шаблием, который организовал переезд в Шымкент Артема Беседина, Игоря Пластуна и Евгения Макаренко.

Очень нужен "Ордабасы" и центральный защитник. В команде, использующей схему с тремя центрбеками, сейчас всего четыре игрока этого амплуа. Среди них 34-летний Сергей Малый, а также Сагадат Турсынбай, не всегда играющий даже на уровне КПЛ.

Есть некоторая обеспокоенность и за группу атаки "Ордабасы". Да, такого количества нападающих нет ни в одном клубе Казахстана, но ни один из них не показывают стабильную статистику. Однако в подписание нового форварда можно поверить лишь в случае ухода кого-то из нынешних.

Напомним, первым соперником "Ордабасы" в квалификации ЛЧ станет молдавский "Петрокуб". Первый матч пройдет в Казахстане 9 или 10 июля, ответный на выезде - 16 или 17 июля. В случае успешного результата во втором раунде отбора шымкентцы сыграют с кипрским АПОЭЛом.

Фото: ФК "Ордабасы"©