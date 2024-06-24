Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Ищут вратаря и набрали ход в КПЛ. Готов ли "Ордабасы" к Лиге чемпионов?

Ищут вратаря и набрали ход в КПЛ. Готов ли "Ордабасы" к Лиге чемпионов?
©ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" уже в июле стартует в дебютном для себя розыгрыше Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешнем состоянии шымкентского клуба и приоритетных позициях для усиления состава. 

После довольно противоречивой весны, где вокруг клуба ходило множество спекуляций, летом шымкентцы наконец стабилизировали обстановку и команда поймала позитивное настроение. 

В июне "Ордабасы" одержал три победы подряд в чемпионате Казахстана и взобрался на первое место в турнирной таблице. Да, с точки зрения качества футбола, к команде Александра Седнева еще есть вопросы и, например, выигранный матч с "Астаной" по наполнению был как минимум равный. 

Однако "Ордабасы" грамотно использует большую обойму в атаке. В частности, в последних двух играх эффективно выходил на замену Еркебулан Тунгышбаев - он забил победный гол "Астане" и снял все вопросы в игре с "Женисом". 

Надо сказать, что летний календарь у "Ордабасы" в КПЛ достаточно удобный, если судить в проекции еврокубков. В частности, до 24 августа у шымкентцев уже не будет топ-соперников в лиге. Это шанс сохранить лидерство в чемпионате и параллельно успешно идти по еврокубковой квалификации. 

С точки зрения состава, у "Ордабасы" есть две очевидные позиции, нуждающиеся в укреплении. Неожиданно острым стал вопрос вратаря. Клуб прервал аренду хорвата Карло Сентича из-за травмы. Проблемы со здоровьем также возникли у Бекхана Шайзады, Седнев говорил, что у вратаря сборной Казахстана вирус, по слухам, голкипер сильно потерял в весе и по-прежнему чувствует себя неважно. 

В связи с этим уже возникла кандидатура опытного украинского вратаря Дениса Бойко. Такой сценарий выглядит реальным, ведь за последний год клуб наладил контакт с известным украинским агентом Вадимом Шаблием, который организовал переезд в Шымкент Артема Беседина, Игоря Пластуна и Евгения Макаренко. 

Очень нужен "Ордабасы" и центральный защитник. В команде, использующей схему с тремя центрбеками, сейчас всего четыре игрока этого амплуа. Среди них 34-летний Сергей Малый, а также Сагадат Турсынбай, не всегда играющий даже на уровне КПЛ. 

Есть некоторая обеспокоенность и за группу атаки "Ордабасы". Да, такого количества нападающих нет ни в одном клубе Казахстана, но ни один из них не показывают стабильную статистику. Однако в подписание нового форварда можно поверить лишь в случае ухода кого-то из нынешних. 

Напомним, первым соперником "Ордабасы" в квалификации ЛЧ станет молдавский "Петрокуб". Первый матч пройдет в Казахстане 9 или 10 июля, ответный на выезде - 16 или 17 июля. В случае успешного результата во втором раунде отбора шымкентцы сыграют с кипрским АПОЭЛом. 

Фото: ФК "Ордабасы"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22
2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18
5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 11 2 3 6 8-13 9
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 11 2 1 8 5-19 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Футбол Лига чемпионов

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Баскетбол 3х3
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 15:41
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Ищут вратаря и набрали ход в КПЛ. Готов ли "Ордабасы" к Лиге чемпионов?
Сегодня , 13:09
КПЛ
©ФК "Актобе" Раскрыли звезду МЮ и сыграют в ЛЧ. Почему "Штурм" - потрясающий вариант для Самородова
Сегодня , 08:55
КПЛ
©instagram.com/fc_elimai Мини-сенсации в КПЛ вынесли вердикт
Вчера , 23:55
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" готовит замену Оразову
Вчера , 22:02
КПЛ
©ФК "Елимай" "Елимай" в драматичном стиле потерял очки в игре с аутсайдером чемпионата Казахстана
Вчера , 21:55
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" едва не потерял лидерство в КПЛ
Вчера , 21:30
КПЛ
©ФК "Актобе" В "Актобе" рассказали о трансфере Самородова
Вчера , 20:00
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" не сумел отомстить "Атырау" за унизительное поражение в Кубке Казахстана
Вчера , 19:56
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" совершил невероятный камбэк в матче с аутсайдером КПЛ
Вчера , 18:44
КПЛ
©ФК "Шахтер" Директор "Шахтера" сделал смелое заявление о будущем команды
Вчера , 16:30
КПЛ
©ФК "Актобе" Потенциальный новичок сборной Казахстана рассказал, приглашал ли его Адиев в российский клуб
Вчера , 16:00
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Я поехал не на окраину". Новичок "Кайрата" объяснил свой трансфер
Вчера , 12:44
КПЛ
©ФК "Астана" Назван лучший защитник чемпионата Казахстана: он остался без клуба
Вчера , 12:22
КПЛ
©instagram.com/kff_team Сборной Казахстана предложили натурализовать футболистов
Вчера , 11:30
КПЛ
©instagram.com/fc_elimai Вскрылась главная интрига 12-го тура КПЛ
Вчера , 10:00
КПЛ
©КФФ Участник группового этапа Лиги чемпионов ведет переговоры по Самородову
Вчера , 08:56
КПЛ
©instagram.com/fcaktobe_official Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы", "Актобе" и "Елимая" в КПЛ
22 июня, 22:46
КПЛ
©ФК "Астана" Григорий Бабаян сделал заявление после победы "Астаны"
22 июня, 20:16
КПЛ
©ФК "Жетысу" Драмой с незабитым пенальти и удалением обернулся матч КПЛ-2024
22 июня, 20:07
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" прервала неудачную серию в КПЛ
22 июня, 19:37
КПЛ
©ФК "Арис" "Слезы, и переживания". Раскрыт драматичный момент из жизни экс-тренера "Кайрата"
22 июня, 07:32
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" отправляется в погоню? Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ
21 июня, 21:10
КПЛ
©КФФ Появились подробности трансфера Максима Самородова в зарубежный клуб
21 июня, 20:37
КПЛ
©ФК "Елимай" Пример из футзала и амбиции. "Елимай" станет чемпионом Казахстана?
21 июня, 19:40
КПЛ
©depositphotos.com/zloyel "Ордабасы" присмотрел усиление на Лигу чемпионов: он финалист ЛЕ и назвал желаемую зарплату
21 июня, 17:00
КПЛ
©ФК «Химки» История с приездом в Казахстан известного тренера получила продолжение
21 июня, 14:15
КПЛ
©ФК "Актобе" Черная полоса "Астаны" и очередное страдание "Тобола"? Превью к 12-му туру КПЛ
20 июня, 23:51
КПЛ
©instagram.com/fcaktobe_official Матч "Актобе" могут перенести из-за Лиги конференций
20 июня, 21:33
КПЛ
©instagram.com/fctobol "Тобол" провел неудачные переговоры с известным тренером
20 июня, 21:18
КПЛ
©instagram.com/fc_elimai Экс-форвард сборной Камеруна и победитель Кубка Африки уедет из КПЛ. Подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus