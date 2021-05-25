Интриги в "Кайрате", стабильный "Тобол" и разобранный "Актобе". Обзор 13-го тура КПЛ

"Кайрат", несмотря на качественный матч с "Астаной", не обезопасил Алексея Шпилевского от увольнения, "Тобол" воспользовался очной битвой конкурентов, а в "Актобе" пока далеки от реализации своих высоких целей. Об этом и многом другом - в материале корреспондента Vesti.kz по итогам 13-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана.

"Кайрат" превзошел "Астану", но проиграл стратегически

Центральный матч первого круга нельзя назвать сверхъярким, но определенно игра выделялась с точки зрения суммарного уровня игроков, мотивации с обеих сторон и присутствия болельщиков на стадионе в столице. "Кайрат" показал более остроатакующий и разнообразный футбол, но снова безалаберно распоряжался своими моментами. Удивительно, что по такой игре "Кайрат" вполне мог проиграть, и такой результат точно нельзя было назвать справедливым.

Но в итоге, помимо сохраненного отрыва в 12 очков со стороны "Астаны", мы увидели, что у Алексея Шпилевского, возможно, не самые теплые отношения с Вагнером Лавом, ведь иначе сложно объяснить реакцию бразильца на замену (пожал руку Тихонову и прошел мимо тренерского штаба "Кайрата").

Также все чаще в компании с руководством "Кайрата" мы замечаем Курбана Бердыева. Присутствие именитого специалиста в рамках выездного матча удивило еще больше, и есть сомнения, что он приехал только в рамках дружественного визита.

Тунгышбаев снова спас "Ордабасы", "Тобол" разгромил "Шахтер"

"Ордабасы" и "Тараз" подходили к очной игре практически в оптимальных составах, но ни те, ни другие не показывают на данном отрезке сезона футбол, необходимый для борьбы за место в еврокубках. В такие моменты команды выручают стандарты, и так случилось на этот раз. Елдос Ахметов забил прямым ударом со штрафного, а Еркебулан Тунгышбаев сравнял счет после розыгрыша углового. В конце встречи команды обменялись острыми контратаками, но ничья, пожалуй, наиболее закономерный результат исходя из наполнения встречи.

Пока "Кайрат" лихорадит по результатам, реальную борьбу "Астане" за титул может и должен навязать "Тобол". Команда Григория Бабаяна спокойно воспользовалась взаимной потерей очков конкурентов и сократила отрыв от "Астаны" до пяти очков. Вдохновенная игра Асхата Тагыбергена и эффективно вышедший на замену Элгуджа Лобжанидзе позволили "Тоболу" оформить красивую победу над "Шахтером". Меж тем в карагандинском коллективе все по-прежнему грустно. Смена тренера пока не дает ожидаемого эффекта, теперь, вероятно, предстоит переосмысление нынешнего состава и его разгрузка в летнее трансферное окно. Один из иностранцев уже ушел - это Евгений Павлов.

Тотальный кризис "Актобе", "Атырау" остановил "Кызыл-Жар"

Голевая вспышка в Талдыкоргане пока остается единственным положительным эпизодом после отставки Алексея Баги с поста главного тренера "Актобе". Владимир Зеленовский, работавший с клубом в первой лиге, сейчас наверняка ощущает контраст с точки зрения уровня сопротивления. После неудачного выезда в Алматы "Актобе" дал шанс новому вратарю Сергею Ревякину, но спасти команду от двух голов в исполнении "Турана" ему не удалось. Особенно примечателен очередной гол Таната Нусербаева, который наверняка окрылен возвращением в сборную спустя несколько лет.

Вновь странное судейское решение состоялось в матче с участием "Кызыл-Жара". Так, во втором тайме с "Атырау" отменили чистый гол петропавловцев, зафиксировав офсайд. Но окончательно хозяев добил гол Виктора Дмитренко на последних минутах. "Кызыл-Жар" впервые с 13 апреля проиграл дома и опустился на восьмое место в таблице. У "Атырау", напротив, неплохая серия, и победа на выезде позволила им обойти именно "Кызыл-Жар".

Воспрянувший "Жетысу" и доминирующий "Каспий"

Постепенно начинает исправлять свое положение "Жетысу". Значительно изменить эмоциональный фон команде Рината Алюетова удалось после выезда в Тараз, поэтому рассчитывать на положительный исход с кризисным "Кайсаром" было вполне разумно. Минимальное количество иностранцев в Талдыкоргане позволяет раскрыться казахстанцам, так, очередной эффектный гол за "Жетысу" забил Адам Адахаджиев, а окончательный счет в матче установил Аслан Адиль после индивидуального прохода по флангу.

Противостояние стилей и разных идеологий состоялось в Уральске. Закрытый и прагматичный футбол "Акжайыка" не сработал в матче с одной из самых привлекательных команд лиги. "Каспий" одержал крупную победу и особенно красиво закрыл игру третьим голом после отличной комбинации с участием Аслана Дарабаева и Руслана Сахалбаева.

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