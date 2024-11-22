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Иностранный тренер прокомментировал свое назначение в "Ордабасы"

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Иностранный тренер прокомментировал свое назначение в "Ордабасы" ©facebook.com/FCPetrocub

Главный тренер "Петрокуба" из Хынчешты молдаванин Андрей Мартин прокомментировал слухи о своем приходе в шымкентский "Ордабасы", передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Петрокуба" из Хынчешты молдаванин Андрей Мартин прокомментировал слухи о своем приходе в шымкентский "Ордабасы", передают Vesti.kz.

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"Я не хочу комментировать слухи. Могу одно точно сказать - тренер Андрей Мартин сосредоточен на следующем матче "Петрокуба", мы готовимся хорошо завершить первый этап чемпионата. Наша цель - остаться в турнирной таблице там, где мы находимся, если мы не можем подняться выше. И хотим очень хорошо подготовиться к следующим трем матчам Лиги конференций. Это наша цель, цель клуба, цель тренера. На данный момент никто не связывался (со мной), это всего лишь слухи", - цитирует Мартина Moldfootball.

По ходу сезона "Ордабасы" расстался с белорусским специалистом Александром Седневым, которого сменил казахстанец Кирилл Кекер, тренировавший ранее "Кайрат". При этом сообщалось, что Кекер официально не покинул шымкентский клуб, финишировавший на четвертом месте в КПЛ-2024.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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