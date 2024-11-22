Иностранный тренер прокомментировал свое назначение в "Ордабасы"
Главный тренер "Петрокуба" из Хынчешты молдаванин Андрей Мартин прокомментировал слухи о своем приходе в шымкентский "Ордабасы", передают Vesti.kz.
Главный тренер "Петрокуба" из Хынчешты молдаванин Андрей Мартин прокомментировал слухи о своем приходе в шымкентский "Ордабасы", передают Vesti.kz.
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"Я не хочу комментировать слухи. Могу одно точно сказать - тренер Андрей Мартин сосредоточен на следующем матче "Петрокуба", мы готовимся хорошо завершить первый этап чемпионата. Наша цель - остаться в турнирной таблице там, где мы находимся, если мы не можем подняться выше. И хотим очень хорошо подготовиться к следующим трем матчам Лиги конференций. Это наша цель, цель клуба, цель тренера. На данный момент никто не связывался (со мной), это всего лишь слухи", - цитирует Мартина Moldfootball.
По ходу сезона "Ордабасы" расстался с белорусским специалистом Александром Седневым, которого сменил казахстанец Кирилл Кекер, тренировавший ранее "Кайрат". При этом сообщалось, что Кекер официально не покинул шымкентский клуб, финишировавший на четвертом месте в КПЛ-2024.
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