Казахстанский клуб выбрал главным тренером своего обидчика в Лиге чемпионов

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" утверждает, что шымкентский "Ордабасы" определился с кандидатурой нового главного тренера, сообщают Vesti.kz.

По информации источника новым наставником чемпионов КПЛ сезона-2023 станет молдавский специалист Андрей Мартин.

"По имеющейся информации на капитанский мостик шымкентского клуба встанет Андрей Мартин. Молдавский специалист хорошо знаком с южанами, ведь его команда "Петрокуб", обыграла их в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов 2024/2025. Наш источник в "Ордабасы" подтвердил эту информацию, отметив, что для подписания контракта осталось уладить некоторые формальности", - пишет телеграм-канал.

Напомним, "Ордабасы" и "Петрокуб" играли в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов - 2024/25. В Шымкенте соперники устроили безголевую ничью, а в ответном матче в Молдове хозяева победили - 1:0 и оформили вылет "Ордабасы" из дебютной для шымкентцев Лиги чемпионов.

Добавим, в КПЛ-2024 "Ордабасы" финишировали на четвертом месте, набрав 42 очка. По ходу сезона клуб покинул белорусский специалист Александр Седнев, которого сменил казахстанец Кирилл Кекер, тренировавший ранее "Кайрат".

Экс-наставник алматинцев, официально не покинул алматинский клуб.