Игрок "Тобола" сделал выбор между хорошими деньгами и клубом

Футбольный агент Антон Синьков сообщил, что один из клубов второй восьмерки РПЛ проявлял интерес к защитнику "Тобола" Ивану Миладиновичу. Однако сам игрок планирует продолжить карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz.

Ранее Миладинович выступал за "Сочи".

"У Ивана действующий контракт с "Тоболом", его очень сильно хотят оставить. Там подобралась неплохая команда, которая ставит высокие задачи по сезону, возможно, смогут замахнуться на определенные позиции. Еще зимой к нему был интерес от "Черноморца" и "Торпедо", недавно общались с одним клубом второй восьмерки РПЛ, но, думаю, Миладинович останется в "Тоболе". Также к нему был интерес из Индии, местные фанаты писали мне в директ - человек 100 за два дня. Ивану предлагали хорошие деньги, но он ехать туда не захотел. Полагаю, он будет играть в казахстанских клубах до окончания карьеры", - рассказал Синьков в интервью "РБ Спорт".

Миладинович провел девять матчей за "Тобол" в нынешнем сезоне во всех турнирах и забил один гол. В его карьере также были "Нижний Новгород", "Раднички", "Слога" (Кралево), "Табане Трговацки" и "Ягодина".