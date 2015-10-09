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Игрок "Тобола" сделал выбор между хорошими деньгами и клубом

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Игрок "Тобола" сделал выбор между хорошими деньгами и клубом ©instagram.com/fctobol

Футбольный агент Антон Синьков сообщил, что один из клубов второй восьмерки РПЛ проявлял интерес к защитнику "Тобола" Ивану Миладиновичу. Однако сам игрок планирует продолжить карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz.

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Футбольный агент Антон Синьков сообщил, что один из клубов второй восьмерки РПЛ проявлял интерес к защитнику "Тобола" Ивану Миладиновичу. Однако сам игрок планирует продолжить карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz.

Ранее Миладинович выступал за "Сочи".

"У Ивана действующий контракт с "Тоболом", его очень сильно хотят оставить. Там подобралась неплохая команда, которая ставит высокие задачи по сезону, возможно, смогут замахнуться на определенные позиции. Еще зимой к нему был интерес от "Черноморца" и "Торпедо", недавно общались с одним клубом второй восьмерки РПЛ, но, думаю, Миладинович останется в "Тоболе". Также к нему был интерес из Индии, местные фанаты писали мне в директ - человек 100 за два дня. Ивану предлагали хорошие деньги, но он ехать туда не захотел. Полагаю, он будет играть в казахстанских клубах до окончания карьеры", - рассказал Синьков в интервью "РБ Спорт".

Миладинович провел девять матчей за "Тобол" в нынешнем сезоне во всех турнирах и забил один гол. В его карьере также были "Нижний Новгород", "Раднички", "Слога" (Кралево), "Табане Трговацки" и "Ягодина".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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