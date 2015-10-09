Игрок сборной Казахстана из "Кайрата" заинтересовал "Актобе"

Защитник алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана Еркин Тапалов может продолжить карьеру в другом клубе КПЛ, передают Vesti.kz.

"Актобе" хочет усилить оборону

По информации ASnews.kz, руководство "Актобе" рассматривает Тапалова в качестве одного из главных кандидатов на усиление правого фланга защиты.

Сейчас основным правым защитником команды является Адильхан Танжариков, однако клуб намерен повысить конкуренцию на этой позиции и расширить выбор для тренерского штаба.

Ситуация Тапалова в "Кайрате"

Отмечается, что в нынешнем сезоне опытный защитник утратил место в основном составе "жёлто-чёрных". Тренерский штаб алматинцев все чаще делает ставку на более молодого Александра Мрынского.

Несмотря на это, Тапалов успел провести 12 матчей во всех турнирах, отыграв 709 минут и отметившись двумя результативными передачами.

Опыт в сборной Казахстана

В активе Еркина Тапалова также 23 матча за национальную сборную Казахстана, в которых он записал на свой счет одну голевую передачу.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 250 тысяч евро (около 138,4 миллиона тенге).

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