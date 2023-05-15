Игрок "Кайрата" в критическом состоянии: клуб выступил с сообщением

Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев получил тяжелейшую травму в матче с "Актобе" (2:1) в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу. В начале игры он столкнулся с форвардом "красно-белых" Элдером Сантаной и потерял сознание, сообщают Vesti.kz.

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По информации пресс-службы клуба, Буранчиев пришел в сознание. Игрок продолжает находиться под постоянным наблюдением врачей.

Между тем, решением клуба, все средства с продажи билетов на матч 1/4 финала Кубка Казахстана "Кайрат" - "Атырау" будут перечислены Арсену и его семье.

Ранее была информация, что полузащитник был прооперирован.

В нынешнем сезоне 21-летний Буранчиев провел шесть игр - четыре в чемпионате и две в Кубке, результативными действиями не отметился.

Следующий матч в чемпионате страны "Кайрат" проведет на своем поле с "Кайсаром" 21 мая.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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