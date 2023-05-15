Игрок "Кайрата" в критическом состоянии: клуб выступил с сообщением

Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев получил тяжелейшую травму в матче с "Актобе" (2:1) в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу. В начале игры он столкнулся с форвардом "красно-белых" Элдером Сантаной и потерял сознание, сообщают Vesti.kz.
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По информации пресс-службы клуба, Буранчиев пришел в сознание. Игрок продолжает находиться под постоянным наблюдением врачей.
Между тем, решением клуба, все средства с продажи билетов на матч 1/4 финала Кубка Казахстана "Кайрат" - "Атырау" будут перечислены Арсену и его семье.
Ранее была информация, что полузащитник был прооперирован.
В нынешнем сезоне 21-летний Буранчиев провел шесть игр - четыре в чемпионате и две в Кубке, результативными действиями не отметился.
Следующий матч в чемпионате страны "Кайрат" проведет на своем поле с "Кайсаром" 21 мая.
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