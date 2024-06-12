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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Игрок европейской сборной неожиданно решил уехать из Казахстана

Игрок европейской сборной неожиданно решил уехать из Казахстана
©ФК "Тобол"

Защитник костанайского "Тобола" Давид Домжони уйдет из команды в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт 27-летнего футболиста сборной Косово рассчитан только на шесть месяцев. У защитника есть другие варианты продолжения карьеры в Европе.

Что касается "Тобола", то Домжони провел в составе команды лишь четыре матча в КПЛ и один – в Кубке Казахстана.

За свою карьеру Домжони успел поиграть в таких командах, как "Тирана", "Лачи" (оба - Албания), турецкие "Манисаспор" и "Менеменспор", а также польский "Брук-Бет". За сборную Косово сыграл три матча.

Добавим, что ранее стало известно об отставке главного тренера "Тобола" Милича Чурчича, которого заменил Нурбол Жумаскалиев.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Косово Тобол ФК Казахстан КПЛ

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