"Хотел поработать в еврокубках". Чурчич откровенно высказался об уходе из "Тобола"

Бывший главный тренер "Тобола" Милич Чурчич в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал свой уход из костанайского клуба.

Сербский специалист отметил, что хотел продолжить работу в команде и выступить в еврокубках.

"После полутора лет работы мы покинули клуб. Таково решение руководства, они действуют в интересах команды. Это было с одной стороны неожиданно, а с одной ожидаемо. Я хотел поработать с командой в еврокубках. Но уважаю решение руководства, желаю успехов команде в чемпионате, Кубке, еврокубках, благодарю болельщиков за ту поддержку, которые они нам оказывали. Думаю, мы оставляем команду в нормальном состоянии, она способна решать все задачи.

Это большой опыт, мы завоевали два трофея, в то время как у клуба суммарно семь титулов в истории, считаю, это очень важно.

Слухи о том, что мог уйти еще зимой? Это требует много времени, чтобы объяснить какова была ситуация в тот момент. После победы в Кубке Казахстана, я для себя решил, что для меня "Тобол" в приоритете, хотя было много предложений. Я хотел работать с этой командой.

В этом сезоне мы создали практически новую команду, я хотел, чтобы сохранили костяк коллектив, хотя бы 50 процентов. Но в руководстве хотели собрать новый состав и я думаю сейчас команда способна решать высокие задачи", - заявил Чурчич.