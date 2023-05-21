"Хочу остаться в Казахстане". Бразильский технарь из "Кызыл-Жара" - об игре в КПЛ и подарке от Роналду

25-летний бразилец Витор Пернамбуко проводит свой первый сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Техничный вингер стал одним из ключевых футболистов петропавловского "Кызыл-Жара". Накануне он отметился голом в ворота "Астаны" (2:3). Корреспондент Vesti.kz поговорил с лучшим бомбардиром северян об ощущениях от игры в Казахстане и истории с подаренной футболкой Криштиану Роналду.

В этом сезоне во всех турнирах Пернамбуко провел семь матчей в составе "Кызыл-Жара". На счету бразильца четыре забитых мяча и один ассист. Он перебрался в чемпионат Казахстана перед стартом сезона на правах свободного агента.

- Поздравляю тебя с голом! К несчастью для "Кызыл-Жара", вы проиграли, но все же расскажи о своих чувствах по итогам игры.

- Мы знали, что будет сложно, потому что мы играли с лучшей командой Казахстана. Я очень счастлив забить гол. Но нелегко, ведь мы проиграли. Я играю в команде и стараюсь помочь ребятам однако. Сейчас мы должны посмотреть, какие ошибки были допущены в игре, и затем, надеюсь, мы победим.

- Многим понравилась твоя техника и финты. А наслаждаешься ли ты игрой в Казахстане?

- Да, мне очень нравится, я стараюсь играть легко. Хочу показывать свой лучший футбол. Я счастлив, что людям нравится моя игра.

- Это твой первый сезон здесь...

- Да-да, это мой первый сезон. И я хочу остаться здесь надолго.

- Общаешься ли ты с другими бразильскими игроками, выступающими в Казахстане?

- Да, я общаюсь с некоторыми игроками здесь. Бразильцы всегда вместе друг с другом (улыбается).

- Думаю, ты единственный игрок из КПЛ, у которого в коллекции есть футболка самого Роналду. Можешь рассказать мне историю получения этого презента от легенды?

- Да, это так (улыбается). Прошлый год был лучшим в моей жизни, потому что я сыграл против больших игроков, таких, как Каземиро. Это большой игрок из Бразилии, и я также сыграл против Криштиану, и получил от него футболку.

- Если не секрет, то что случилось с этой футболкой? Она сейчас с тобой, в Казахстане, или ты оставил ее дома, в Бразилии?

- Да, она дома, в Бразилии, и она всегда будет там (улыбается).

Отметим, что за свою карьеру Пернамбуко успел поиграть за бразильские "Португезу" и "Джагуариуну", украинский "Львов", грузинский "Динамо Тбилиси", норвежский "Буде-Глимт" и молдавский "Шериф". Осенью прошлого года он выступал в групповом этапе Лиги Европы в составе "Шерифа", в том числе принимал участие в матчах с "Манчестер Юнайтед", когда цвета этого клуба защищал Роналду.

Фото: Globo Esporte©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 10 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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