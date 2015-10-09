"Хочу играть в премьер-лиге". Игрок из Европы заявил о желании вернуться в КПЛ

Бывший игрок туркестанского "Турана" и сборной Словакии Бранислав Слука не исключает возвращения в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ), передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Статус свободного агента

26-летний футболист сообщил, что на данный момент находится без клуба. Его соглашение со словацким "Пуховом" завершилось в конце декабря, и теперь защитник открыт к новым вариантам продолжения карьеры.

"Мой контракт с "Пуховом" истёк 31 декабря, так что сейчас я свободный агент. Если будет возможность вернуться в Казахстан — я "за". Хочу играть в премьер-лиге и открыт к любым предложениям. Я общался только с одним агентом. После того как я ушёл из "Турана", были разговоры и интерес со стороны "Жетысу", но конкретного предложения так и не поступило", – поделился футболист.

Опыт выступлений в КПЛ

В сезоне-2024 Бранислав Слука защищал цвета "Турана", за который провёл 13 матчей и отметился одним забитым мячом, став одним из игроков ротации в составе туркестанского клуба.

Карьера в Европе

Большую часть своей профессиональной карьеры левый защитник провел в словацкой "Жилине", где сыграл 106 матчей. Также в его послужном списке значатся выступления за чешское "Динамо" из Ческе-Будеёвице, венгерский МТК и словацкий "ВиОн".

