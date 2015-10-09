Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Хочу играть в премьер-лиге". Игрок из Европы заявил о желании вернуться в КПЛ

Бывший игрок туркестанского "Турана" и сборной Словакии Бранислав Слука не исключает возвращения в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ), передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Бывший игрок туркестанского "Турана" и сборной Словакии Бранислав Слука не исключает возвращения в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ), передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Статус свободного агента

26-летний футболист сообщил, что на данный момент находится без клуба. Его соглашение со словацким "Пуховом" завершилось в конце декабря, и теперь защитник открыт к новым вариантам продолжения карьеры.

"Мой контракт с "Пуховом" истёк 31 декабря, так что сейчас я свободный агент. Если будет возможность вернуться в Казахстан — я "за". Хочу играть в премьер-лиге и открыт к любым предложениям. Я общался только с одним агентом. После того как я ушёл из "Турана", были разговоры и интерес со стороны "Жетысу", но конкретного предложения так и не поступило", – поделился футболист.

Опыт выступлений в КПЛ

В сезоне-2024 Бранислав Слука защищал цвета "Турана", за который провёл 13 матчей и отметился одним забитым мячом, став одним из игроков ротации в составе туркестанского клуба.

Карьера в Европе

Большую часть своей профессиональной карьеры левый защитник провел в словацкой "Жилине", где сыграл 106 матчей. Также в его послужном списке значатся выступления за чешское "Динамо" из Ческе-Будеёвице, венгерский МТК и словацкий "ВиОн".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

